Шелуха сама соскользнет с зубчиков чеснока за секунды: чем их нужно залить

Вы узнаете:
- Как быстро очистить чеснок без ножа
- Что можно приготовить из чесночной шелухи
Чеснок очень популярен в Украине. Его используют как специю в кулинарии, ведь он придает блюдам невероятный вкус и аромат. Однако его трудно очистить, особенно если речь идет о большом количестве.
Главред решил разобраться, как быстро и легко очистить чеснок.
Лайфхак для чистки чеснока
Кулинарка Даэн Лиа раскрыла способ очистки чеснока за считанные минуты - достаточно залить зубчики кипятком и подождать пять минут. Об этом автор кулинарных книг рассказала в своем видео, которое набрало более 9 тысяч лайков, пишет express.co.uk.
Ключевой момент метода - правильное отделение зубчиков от целой головки перед тем, как заливать их водой.
"Возьмите чеснок и начните с отделения зубчиков от головки. Найдите любую небольшую щель в верхней части головки, где раньше находился стебель, пошевелите пальцем под ним и начните отламывать эти зубчики. Положите их в миску. Как только у вас будут все зубчики чеснока, залейте их кипятком и оставьте на пять минут. Горячая вода размягчит кожицу, и она легко снимется", - рассказала женщина.
Что делать с кожурой
Мягкая после замачивания кожица снимается пальцами без каких-либо усилий. Однако древесные части зубчика Лиа советует обрабатывать отдельно, а кожицы - не выбрасывать.
"Поскольку кожица чеснока такая мягкая, я могу снять ее пальцами. Я использую острый нож, чтобы срезать древесные части, поскольку считаю их не слишком приятными для еды, и обязательно сохраняйте все эти чесночные шелухи, чтобы сделать чесночный порошок или ароматизировать домашний бульон", - посоветовала автор.
Как быстро очистить чеснок - видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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