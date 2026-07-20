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Помидоры не будут портиться до двух недель: нужны два простых ингредиента

Руслана Заклинская
20 июля 2026, 14:01
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Пользовательница TikTok рассказала о способе, который, по её словам, помогает сохранить помидоры свежими в течение 14 дней.
Помидоры не будут портиться до двух недель: нужны два простых ингредиента
Как дольше сохранить свежесть помидоров / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как сохранить свежесть помидоров в течение двух недель
  • Какие два ингредиента помогают дольше хранить помидоры
  • Как правильно хранить помидоры в холодильнике

В теплое время года многие люди отдают предпочтение легким ужинам - салатам, свежим овощам и сезонным продуктам. Однако сохранить помидоры свежими надолго бывает непросто, ведь они быстро теряют упругость, портятся или покрываются плесенью.

Главред узнал, как дольше сохранить свежесть помидоров.

видео дня

Если вас интересуют лайфхаки по помидорам, прочтите материал: Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожай.

Какой способ помогает сохранить помидоры свежими

Одна из пользовательниц TikTok поделилась способом, который, по её словам, помогает продлить срок хранения помидоров до двух недель. Для этого понадобятся всего два распространённых бытовых ингредиента - пищевая сода и уксус.

Автор видео Авеон показала, как готовит помидоры к хранению. Сначала она положила овощи в раковину, посыпала их пищевой содой, а затем добавила небольшое количество дистиллированного уксуса.

После этого она наполнила емкость водой так, чтобы помидоры были полностью погружены, и оставила их для промывки. Когда овощи были промыты, Авеон вытерла их насухо бумажным полотенцем. По её словам, важно удалить лишнюю влагу, ведь именно она может ускорить порчу продуктов.

Как правильно хранить помидоры после мытья

После очистки помидоры она поместила в стеклянную банку для хранения, предварительно выстелив дно бумажным полотенцем.

"Положите помидоры в банку и поставьте в холодильник", - посоветовала она, отметив, что таким образом овощи могут оставаться свежими до двух недель.

Впрочем, такой метод не гарантирует одинакового результата для всех продуктов, ведь срок хранения зависит от сорта помидоров, их спелости и условий в холодильнике.

Смотрите видео о том, как дольше сохранить свежесть помидоров:

@aveonelizabeth Вот как это сделать ? Вымойте помидоры с помощью пищевой соды и небольшого количества уксуса. Оставьте на несколько минут. Промойте холодной водой. Хорошо просушите помидоры. Возьмите стеклянную банку и выстелите дно бумажным полотенцем. Положите помидоры в банку и поставьте в холодильник! Вуаля! Свежие помидоры на 2 недели ✨ #помидоры#черрипомидоры#свежие#fypシ#thegoodstuff♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi

Действительно ли сода и уксус помогают очистить овощи

Промывание продуктов в растворах с содой или уксусом может помочь удалить часть загрязнений, бактерий или остатков пестицидов, но не является способом полностью уничтожить все микроорганизмы.

Специалисты рекомендуют в целом мыть все овощи и фрукты под холодной проточной водой перед употреблением. Также важно делать это до нарезки продуктов, чтобы не переносить загрязнения с поверхности на мякоть.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
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Для овощей с твёрдой кожицей можно использовать специальную щётку или аккуратно протирать их руками во время мытья.

Как понять, что помидоры уже испортились

Перед употреблением стоит обращать внимание на внешний вид и запах овощей. Признаками порчи могут быть:

  • появление плесени;
  • чрезмерно мягкая или сморщенная текстура;
  • неприятный или необычный запах;
  • изменение цвета или появление тёмных пятен.

Если помидоры имеют такие признаки, их лучше не употреблять, даже если они хранились в холодильнике.

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Об источнике: The Good Stuff

The Good Stuff - это страница в TikTok, которую ведет пользовательница aveonelizabeth. Автор публикует короткие видео с бытовыми советами, лайфхаками для дома, идеями по хранению продуктов, рецептами и простыми способами облегчить повседневные дела.

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