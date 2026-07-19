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Ошибки при консервировании: какие помидоры нельзя мариновать на зиму

Марина Иваненко
19 июля 2026, 17:06
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Помидоры для консервирования нужно выбирать очень тщательно. Какие повреждения делают плоды непригодными и каких зеленых помидоров лучше избегать.
Какие помидоры нельзя заготавливать?
Какие помидоры нельзя консервировать? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Какие помидоры нельзя использовать для консервирования
  • Почему зеленые помидоры могут быть опасны

В Украине продолжается сезон домашних заготовок на зиму. Одной из самых популярных закусок традиционно остаются консервированные помидоры, однако к выбору плодов стоит подходить максимально внимательно. Некоторые помидоры могут не только испортить всю партию консервов, но и повысить риск порчи продукта или пищевого отравления при несоблюдении технологии приготовления. О том, каких овощей лучше избегать при консервировании, рассказывает Главред.

Издание УНИАН отмечает, что успешное длительное хранение домашней консервации зависит от соблюдения чистоты, правильной стерилизации тары и использования качественных овощей. Если нарушить технологию, маринад может забродить, а банки - испортиться.

видео дня

Основные табу при отборе помидоров

Чтобы консервация хорошо хранилась, не стоит использовать плоды с какими-либо заметными повреждениями. Не рекомендуется мариновать помидоры, имеющие:

  • глубокие или мелкие трещины;
  • темные пятна неизвестного происхождения;
  • признаки порчи;
  • механические повреждения кожицы.

Даже незначительные дефекты могут свидетельствовать о наличии микроорганизмов, способных привести к порче консервов. Помимо тщательного отбора овощей, важно хорошо вымыть зелень и плоды, а также правильно простерилизовать банки и крышки.

Безопасно ли консервировать зеленые помидоры

Консервированные зеленые помидоры - популярная закуска, однако при их приготовлении следует быть особенно внимательными. Незрелые плоды содержат природный гликоалкалоид соланин, концентрация которого постепенно уменьшается по мере созревания томатов.

Для консервирования обычно рекомендуют использовать крупные плоды, которые уже почти достигли зрелости и вскоре начнут краснеть.

Видео о том, как заготовить вкусные маринованные помидоры на зиму, можно посмотреть здесь:

Как распознать опасные плоды

При выборе помидоров обратите внимание на несколько важных признаков:

  • если плоды очень мелкие, твёрдые и ещё недостаточно созревшие, их лучше не использовать для консервирования;
  • если помидоры имеют выраженный горький вкус, от их употребления лучше отказаться, ведь это может свидетельствовать о повышенном содержании соланина.
Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Соблюдение правил отбора сырья, стерилизации тары и рецептуры поможет снизить риск порчи консервов и сделает домашние заготовки более безопасными.

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Об источнике: УНИАН

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Об источнике: УНИАН

Украинское независимое информационное агентство новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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