Враг меняет характер ударов по Украине: "Флеш" сказал, какие цели выбирает Россия

"Флеш" отмечает, что психологический расчет противника направлен именно на город, а не на конкретное производство.

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Балистические удары по предприятиям Киева / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления "Флеша":

Во время последней атаки ракеты попали в старые заводы Киева

Из соображений безопасности точные места попаданий не разглашаются

Враг на самом деле знает о реальном назначении этих объектов

Во время очередной ночной ракетной атаки российские войска нанесли баллистические удары по предприятиям Киева, работающим еще с советских времен. Об этом заявил военный специалист по системам РЭБ и связи, бывший советник министра обороны и новый советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, из соображений безопасности точные координаты попаданий не разглашаются. В то же время, оценивая характер обстрелов промышленных объектов столицы, эксперт выделил несколько сценариев, которыми, по его мнению, руководствуется разведка противника - и первый касается того, что враг на самом деле знает о истинном назначении объектов.

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"Если предприятие действительно занимается чем-то критически важным и военным, это производство будет под землей. Атаковать его бесполезно, и враг это понимает", - подчеркнул он.

"Флеш" добавил, что далеко не все удары по заводским территориям связаны с профильным производством самих предприятий. Часть из них становится мишенью из-за посторонней деятельности, о которой руководство завода может даже не догадываться.

"Территории огромные, целые гектары. В каком-то арендованном цехе размером 10 на 20 метров могут изготавливать что-то мелкое на субподряде. Какие-то антенны для РЭБ, пропеллеры для FPV. Руководство завода вообще не знает об этом. Информация просачивается к врагу, и предприятие получает удар", - подчеркнул советник президента.

Еще один сценарий связан не с производством, а с тем, что именно хранится на территории предприятия. По словам Бескрестнова, часто это вещи, которые не должны находиться в подобных местах.

Помимо прямого военного значения объектов, есть и чисто психологический расчет врага, направленный именно на город, а не на конкретное производство.

"Предприятие может вообще ничего не производить, главное, что оно находится в Киеве. Киев нужно запугивать. Завод - отличный повод для этого", - пояснил он.

"Флеш" подытожил, что агентура врага работает, поэтому нужно быть очень осторожными и не допускать ошибок.

Россия изменила тактику ночных атак

Председатель Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявил, что Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.

По его словам, такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое изнурение мирных жителей.

"Эта тактика вызывает беспокойство. То есть это не массированная атака, в ходе которой используется большое количество боеприпасов и которая длится несколько часов. А теперь несколько ракет полетели - сигнал воздушной тревоги... Люди вынуждены бросаться с мест, бежать в укрытие, спасая свою жизнь и здоровье", - подчеркнул он.

Российские удары по Украине - что известно

Как сообщал Главред, днем 19 июля Россия атаковала Запорожье КАБами. Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Два человека погибли, по меньшей мере десять - ранены.

В ночь на воскресенье, 19 июля, столица Украины подверглась очередному массированному российскому удару. В результате вражеской атаки разрушения и возгорания зафиксированы сразу в пяти районах города. Ударная волна нанесла ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, значительные повреждения получил наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская".

По словам президента Владимира Зеленского, в ночь на воскресенье враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели на Киев, а также 120 ударных дронов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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