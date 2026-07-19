РФ устроила ад в Киеве, Харькове и Сумах: чего на самом деле добиваются в Кремле

По информации Воздушных сил, всего российские войска применили 167 средств воздушного нападения.

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Атака на Украину 19 июля / Фото: Главред

Что произошло:

РФ вновь нанесла массированный удар по Украине

Киев пережил четвертую крупную атаку за 35 дней

Есть погибшие, раненые и масштабные разрушения

В ночь на 19 июля Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив десятки ракет различных типов и более сотни ударных беспилотников. Основной удар пришелся по Киеву и Киевской области, однако под обстрелами также оказались Харьковская, Сумская и другие области.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия выпустила 41 ракету и 126 ударных беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее одной из самых масштабных баллистических атак на столицу с начала полномасштабной войны.

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Киев пережил уже четвертую массированную атаку за последние 35 дней

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что нынешняя атака стала одной из крупнейших именно по количеству баллистических ракет, однако не является самой масштабной за последнее время.

По его словам, за последние 35 суток столица уже в четвертый раз подверглась массированному комбинированному удару.

Он напомнил, что аналогичные атаки происходили 15 июня, 2 июля и 6 июля. Тогда Россия использовала практически такое же количество баллистических ракет, однако дополнительно запускала десятки крылатых ракет и сотни беспилотников.

Так, 15 июня российские войска применили 70 ракет и 611 дронов, 2 июля - 74 ракеты и 496 беспилотников, а 6 июля - 68 ракет и 351 БПЛА.

По словам Игната, интенсивность подобных ударов свидетельствует о том, что Россия продолжает делать ставку на массированные комбинированные атаки, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Чем Россия атаковала Украину ночью 19 июля

По информации Воздушных сил, всего российские войска применили 167 средств воздушного нападения.

В частности, были запущены:

25 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400;

10 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон";

3 ракеты "Оникс";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

126 ударных беспилотников различных типов.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 126 воздушных целей. Среди них - 18 ракет, включая 17 баллистических и одну управляемую авиационную ракету, а также 108 российских беспилотников.

Несмотря на высокую эффективность работы ПВО, часть ракет достигла своих целей, что привело к разрушениям объектов гражданской инфраструктуры сразу в нескольких регионах страны.

Зеленский: Россия направила большинство ракет именно на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время ночной атаки Россия выпустила более сорока ракет различных типов, большинство из которых были направлены именно на столицу.

Кроме ракет, противник использовал около 120 ударных беспилотников.

По словам главы государства, атака стала одной из самых мощных баллистических атак на Киев за все время полномасштабной войны.

Украинские власти вновь подчеркнули необходимость дальнейшего усиления системы противовоздушной обороны и увеличения поставок современных средств ПВО со стороны международных партнеров.

Масштабный пожар на логистическом хабе в Киевской области

Одним из наиболее серьезных последствий атаки стало попадание по крупному логистическому комплексу в Киевской области.

По информации ГСЧС, под удар попал логистический центр в Бучанском районе. По предварительным данным, речь идет о комплексе AMTEL.

В результате попадания возник масштабный пожар, который охватил сразу два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

На ликвидацию чрезвычайной ситуации были направлены более 200 спасателей, 73 единицы специальной техники и три вертолета.

Лишь спустя несколько часов пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.

Россия ударила по почтовому терминалу под Харьковом

Уже днем 19 июля российские войска вновь нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области.

Ракетой был поражен почтовый терминал в пригороде Харькова.

Первоначально сообщалось о трех погибших и более десяти пострадавших, однако позже количество раненых возросло.

По обновленным данным областной военной администрации, погибли мужчины 24, 45 и 62 лет.

Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Девять пострадавших были госпитализированы, трое находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

Правоохранители и спасатели обследуют территорию предприятия, поскольку существует вероятность обнаружения новых пострадавших.

Работы осложняются постоянной угрозой повторных российских ударов.

Под ударом оказались и Сумы

Ночью российские войска также нанесли ракетный удар по Сумам.

Попадания были зафиксированы как в промышленной зоне города, так и в жилом секторе.

Во время разбора завалов двухэтажного многоквартирного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Кроме того, возникли пожары в нескольких районах города.

Спасатели обследовали места попаданий, ликвидировали возгорания и оказали помощь жителям.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре

Последние недели демонстрируют устойчивую тенденцию к увеличению масштабов российских воздушных атак.

Все чаще целями становятся логистические центры, промышленные предприятия, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Одновременно Россия комбинирует применение баллистических ракет, крылатых ракет и большого количества беспилотников, рассчитывая перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и нанести максимальный ущерб.

Несмотря на это, украинские силы ПВО продолжают перехватывать значительную часть воздушных целей. Однако даже единичные попадания баллистических ракет способны приводить к масштабным разрушениям, пожарам и человеческим жертвам.

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