РФ атаковала Киев рекордным количеством баллистики: есть жертвы и значительные разрушения

В Шевченковском районе обнаружили тело погибшего жителя.

https://glavred.info/war/rf-atakovala-kiev-rekordnym-kolichestvom-ballistiki-est-zhertvy-i-znachitelnye-razrusheniya-10781708.html Ссылка скопирована

Обстрел Киева 19 июля / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из новости:

видео дня

В результате ночной атаки на Киев один человек погиб и 13 получили ранения

Пожары и разрушения зафиксированы в пяти районах

Повреждена станция метро "Лукьяновская"

В ночь на воскресенье, 19 июля, столица Украины подверглась очередному массированному российскому удару. В результате вражеской атаки разрушения и возгорания зафиксированы сразу в пяти районах города. По официальным данным ГСЧС, один человек погиб, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести.

Последствия обстрелов по районам столицы

Спасательные службы работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия попаданий и возгораний:

Шевченковский район: здесь зафиксированы самые тяжелые последствия. Спасатели потушили пожар в трехэтажном здании и ликвидировали возгорания автомобилей. Во время проведения работ по эвакуации людей было обнаружено тело погибшего.

Соломенский район: пожарные длительное время тушили масштабный пожар в офисном центре. Возгорания в жилом и ещё одном нежилом зданиях района удалось оперативно ликвидировать.

пожарные длительное время тушили масштабный пожар в офисном центре. Возгорания в жилом и ещё одном нежилом зданиях района удалось оперативно ликвидировать. Святошинский район: огонь охватил крышу частного дома. Благодаря оперативным действиям ГСЧС пожар был потушен, а четырёх местных жителей удалось спасти.

огонь охватил крышу частного дома. Благодаря оперативным действиям ГСЧС пожар был потушен, а четырёх местных жителей удалось спасти. Днепровский район: зафиксированы возгорания на территории общежития, в одном из нежилых зданий, а также возгорания автомобилей.

зафиксированы возгорания на территории общежития, в одном из нежилых зданий, а также возгорания автомобилей. Деснянский район: спасатели локализовали очаги пожара в двух местах в нежилом секторе.

"На местах работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы", - отметили в ведомстве, добавив, что по состоянию на утро работы на нескольких объектах в Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах еще продолжались.

Поврежден наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская"

Ударная волна нанесла ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, значительные повреждения получил наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская".

В связи с этим станция временно закрыта для пассажиров. Как пояснили в КГГА, в настоящее время поезда "зеленой" линии метро проходят через "Лукьяновскую" без остановки.

"Сотрудники метро уже устраняют последствия, чтобы обеспечить работу эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", - заверили в городской администрации.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Самый массированный удар баллистическими ракетами по столице

По данным мониторинговых каналов, эта атака стала самым масштабным ударом баллистическими ракетами по Киеву за всё время полномасштабного вторжения.

Сообщается, что противник действовал крайне интенсивно: в течение около 40 минут россияне выпустили по столице почти 40 баллистических ракет. Только благодаря сверхусилиям и профессионализму сил противовоздушной обороны удалось избежать гораздо более масштабных катастрофических разрушений.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.

В ГУР заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины.

Кроме того, вечером 17 июля в Харькове прогремели взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате чего есть погибший и раненые. Также в результате удара РФ загорелся автомобиль.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред