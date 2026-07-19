Какие три цветка на клумбе привлекают богатство и деньги: приметы

Растения, приносящие благополучие, помогут, привлечь благосостояние и защитить дом от негативной энергии. Какие цветы считаются самыми счастливыми.

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Цветы, притягивающие богатство / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие цветы считаются символами достатка и удачи

Где их лучше высаживать возле дома

Некоторые растения во дворе могут быть не только украшением сада, но и, согласно народным поверьям, влиять на энергетику дома. Издавна люди верили, что определенные садовые цветы способны привлекать в дом финансовый успех, удачу и семейное благополучие. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает Радио Трек, наши предки тщательно выбирали растения для клумб, поскольку верили, что они могут оберегать хозяев от негативной энергии и способствовать материальному благополучию. Правильно подобранные цветы возле дома считались символом благополучия и достатка.

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Пионы

Пионы издавна считаются символом роскоши, процветания и финансового благополучия. По народным поверьям, их пышное цветение предвещает семье улучшение материального положения. Считается, что лучше всего высаживать эти цветы недалеко от дома или у входа во двор.

Бархатцы

Традиционные украинские бархатцы считаются сильным оберегом. По поверьям, они защищают семью от зависти и сглаза, а также помогают сохранить и приумножить достаток. Наши предки часто высаживали их вдоль садовых дорожек и у ворот.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Нагидки (календула)

Яркие оранжевые ноготки символизируют положительную энергию, успех в делах и хорошие перемены. В народе верили, что если календула обильно цветет до самой осени, это - хорошая примета, обещающая быструю прибыль и приятные новости.

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