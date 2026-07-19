Зеленский провел совещание с командирами ВСУ: о чем они говорили

Ключевые тезисы:
- Драпатый доложил о ситуации на нескольких направлениях фронта
- Командиры ВСУ обсудили поставки оружия и потребности войск
- ПВО и производство дронов остаются приоритетом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с тремя опытными украинскими военными. Они обсудили ситуацию на фронте, усиление противовоздушной обороны, обеспечение войск и производство беспилотников. Об этом глава государства написал в Telegram.
Известно, что в совещании принимали участие: командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.
В частности, во время совещания генерал-майор Михаил Драпатый доложил об оперативной ситуации на Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.
"Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач", - заявил президент.
Особое внимание уделили выполнению договоренностей с международными партнерами о поставках вооружения.
Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами остаются укрепление системы противовоздушной обороны и полное выполнение контрактов на производство всех типов беспилотников.
Также в ходе обсуждения речь шла о действиях украинских десантно-штурмовых войск на Александровском направлении.
"Ценю объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранение дефицита в поставках. Мы не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей", - подытожил глава государства.
Россия может открыть новый фронт в Украине
Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник службы безопасности Украины Роман Костенко заявлял, что после выборов в Госдуму, которые состоятся уже осенью этого года, Россия может попытаться открыть новый фронт против Украины.
По его словам, одним из возможных направлений является Черниговская область.
"Если они откроют Черниговский фронт, а не дай Бог еще договорится с Беларусью, то тех сил и средств, которые у нас есть сейчас, будет явно недостаточно. В таком случае Украине придется искать дополнительные ресурсы для обороны", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, российская оккупационная армия продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Пазене и Родинском.
Также, по данным аналитиков DeepState, на Гуляйпольском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Железнодорожное Пологовского района Запорожской области.
В то же время украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области от российских сил и установили флаг Украины над одним из зданий города.
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О персоне: Роман Костенко
Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, сообщает Википедия.
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