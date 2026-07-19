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Ошибаются почти все: как понять, что нижний ящик духовки подходит для хранения

Сергей Кущ
19 июля 2026, 18:50
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По словам экспертов по бытовой технике, существует три основных варианта.
Как определить, предназначен ли нижний ящик вашей духовки для хранения
Как определить, предназначен ли нижний ящик вашей духовки для хранения / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Для чего нужен нижний ящик духовки
  • Что можно хранить в нижнем ящике духовки

Многие владельцы плит уверены, что нижний ящик под духовкой предназначен исключительно для хранения противней и сковородок. Однако это далеко не всегда так. В некоторых моделях он выполняет функцию подогрева готовых блюд, а в старых газовых плитах может использоваться даже как отдельный гриль.

Рассказываем, как определить, предназначен ли нижний ящик духовки для хранения, что можно в нем держать и каких ошибок следует избегать.

видео дня

Для чего нужен нижний ящик духовки

Хотя большинство духовых шкафов похожи между собой, их конструкция может существенно отличаться. Именно поэтому назначение нижнего выдвижного ящика зависит от конкретной модели, пишет TheSpruce.

По словам экспертов по бытовой технике, существует три основных варианта:

  • ящик для хранения кухонной посуды;
  • ящик для подогрева готовых блюд;
  • нижний гриль (чаще встречается в старых газовых плитах).

Использовать такой отсек не по назначению не рекомендуется, поскольку это может привести к повреждению посуды или самой техники.

Как определить, предназначен ли нижний ящик духовки для хранения

Самый надежный способ - открыть инструкцию по эксплуатации вашей плиты. Именно там производитель указывает назначение каждого элемента.

Если инструкции под рукой нет, внимательно осмотрите панель управления. Если возле духовки есть отдельные кнопки, переключатели или регуляторы температуры для нижнего ящика, значит перед вами не место для хранения, а ящик с функцией подогрева.

Если же никаких органов управления нет, а сам отсек не имеет признаков теплоизоляции, скорее всего, он предназначен именно для хранения кухонной утвари.

Что можно хранить в нижнем ящике духовки

Если производитель действительно предусмотрел отсек для хранения, в него лучше складывать только предметы, которые спокойно выдерживают высокую температуру. Даже когда духовка работает, внутри такого ящика может быть довольно жарко.

Для хранения подходят:

  • металлические противни;
  • формы для запекания;
  • чугунные сковороды;
  • жаропрочная стеклянная посуда;
  • керамические формы для духовки.

При этом специалисты советуют пользоваться кухонной прихваткой, если вы достаете посуду во время работы духовки - металл и керамика могут сильно нагреваться.

Что нельзя класть в нижний ящик духовки

Если нижний отсек выполняет функцию подогрева или гриля, хранить в нем кухонные принадлежности категорически не рекомендуется.

Также не стоит оставлять там:

  • пластиковые контейнеры;
  • бумагу и картон;
  • кухонные полотенца;
  • упаковку от продуктов;
  • легковоспламеняющиеся материалы.

Особенно опасно использовать в качестве места хранения ящик-гриль, который нагревается до очень высоких температур.

Почему важно знать назначение нижнего ящика

Неправильное использование нижнего отсека может привести не только к порче кухонной утвари, но и создать риск перегрева или даже возгорания некоторых предметов.

Именно поэтому перед использованием плиты специалисты рекомендуют выяснить, какую функцию выполняет нижний ящик именно в вашей модели. Это поможет безопасно пользоваться техникой и максимально эффективно использовать все возможности духовки.

Смотрите видео о том, для чего нужен ящик в плитке под духовкой

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Об источнике: The Spruce

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