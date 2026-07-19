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Мертвая тишина перед мощным взрывом: очевидцы о первых секундах после ударов РФ

Алексей Тесля
19 июля 2026, 19:32
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По словам очевидцев, одним из самых тяжелых ощущений становится не громкий звук приближения опасности, а наоборот - неожиданная тишина.
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Пользователи рассказали о собственном опыте пережитых обстрелов / Коллаж: Главред, фото: @DSNSKyiv

Главное:

  • Очевидцы делятся воспоминаниями о секундах перед и после взрывов
  • Одним из самых тяжелых ощущений становится неожиданная тишина

Жители украинских городов, пережившие ракетные удары страны-агрессора РФ, в социальных сетях делятся воспоминаниями о считанных секундах перед и после взрывов.

По их словам, одним из самых тяжелых ощущений становится не громкий звук приближения опасности, а наоборот - неожиданная тишина, которая может наступить непосредственно перед ударом. Об этом пользователи написали в Тhreads.

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Многие очевидцы описывают похожие ощущения:

  • яркая вспышка,
  • резкий удар,
  • потеря ориентации
  • понимание происходящего уже после взрыва.

Одна из пользователей сети ann.kocie поинтересовалась у тех, кто пережил прилеты, действительно ли человек не слышит ракету, которая направлена непосредственно на него. В ответ другие участники обсуждения поделились своими воспоминаниями.

По словам anastasiamerkotan, люди, пережившие такие события, часто описывали практически одинаковые моменты:

"Лежишь, видишь свет и летишь в тишине вниз", - пишет она.

Некоторые жители рассказывали, что перед ударом слышали только отдельные звуки, которые внезапно исчезали. Пользователь mishka.jey вспомнил случай с крылатой ракетой, которая летела в сторону предприятия рядом с домом.

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/ @DSNSKyiv

"Свист сначала было слышно, а затем в моменте он исчез. Тишина и взрыв. Минус окна, но хорошо, что живы и здоровы", - рассказал он.

Еще одна очевидца, something_about_fl, описала момент падения ракеты рядом с ее домом. По ее словам, самым пугающим было отсутствие привычного звука приближения.

"Я не слышала как он летит, не слышала как он падает и взрывается. Была гробовая тишина, мир будто остановился", - написала она.

Женщина отметила, что перед ударом увидела очень яркий свет, после чего почувствовала последствия взрывной волны.

"Больно ушам и глазам, это первое, что я поняла. Меня внесло в квартиру взрывной волной, засыпало обломками стекла, а я даже не слышала, как оно разбилось", - поделилась она.

По словам очевидцев, после взрыва часто наступает состояние сильной дезориентации: появляется звон в ушах, в воздухе остается пыль, сложно сразу понять, что произошло.

Пользователь mimic.frog объяснил в комментариях, почему некоторые ракеты могут быть не слышны до момента удара.

"Если ракета летит быстрее звука, то да, потому что сначала пролетает ракета, а только потом уже доходит звуковая волна", - отметил он.

Screenshot
/ @DSNSKyiv

По его словам, звук, который слышит человек, может означать, что ракета уже прошла определенную точку, а при прямой угрозе времени на реакцию может практически не остаться.

"Поэтому очень важно реагировать на тревоги, потому что тишина дает ложное чувство безопасности", - добавил пользователь.

Другие участники обсуждения также рассказывали, что перед попаданием иногда не было ни свиста, ни характерного шума.

"Прилетело в дом рядом, но перед прилетом была сплошная тишина и потом сразу взрыв, свиста не было слышно вообще", - написал va.farfurak.

При этом пользователи отмечали, что звук ракет зависит от типа вооружения и условий полета. Пользователь vechirka_tv рассказал, что разные воздушные цели имеют разные звуковые признаки.

"Ракета когда летит, она гудит точно так же, как самолет. Трудно понять - это самолет или ракета", - написал он.

По его словам, после самого прилета люди часто сначала замечают вспышку, а затем уже ощущают последствия взрыва.

"Когда прилет, то сначала свет, время замирает, а затем секунд 7–8 и взрыв. После взрыва накрывает паничка", - поделился пользователь.

Комментаторы также подчеркивали, что отсутствие слышимого приближения не означает отсутствие угрозы. Именно поэтому специалисты постоянно напоминают о необходимости реагировать на сигналы воздушной тревоги и не ориентироваться только на звуки вокруг.

Screenshot
/ @DSNSKyiv

Сколько баллистических ракет РФ может выпускать за месяц

Россия сохраняет высокие темпы производства ракетного вооружения, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, российская оборонная промышленность сейчас способна выпускать около трех баллистических ракет ежедневно.

Таким образом, за месяц объем производства может достигать примерно 90 единиц. При стабильных поставках необходимых комплектующих этот показатель, как отметил эксперт, способен превысить отметку в 100 ракет в месяц.

Коваленко считает, что при сохранении нынешней интенсивности ракетных атак российские запасы могут постепенно сокращаться. Если удары будут продолжаться с высокой частотой, Москве придется использовать имеющиеся ресурсы более экономно, несмотря на продолжающееся производство новых боеприпасов.

"Если Россия будет поддерживать такой же высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые три суток, то через месяц запасы баллистических ракет могут иссякнуть. Россияне будут продолжать производить новые ракеты, но перейдут на более жесткую экономию", - подчеркнул он.

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/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось, что Киев пережил самый массированный удар баллистическими ракетами с начала полномасштабного вторжения РФ. В течение 40 минут россияне выпустили почти 40 ракет, что привело к разрушениям и пожарам в пяти районах столицы.

Как сообщалось, 19 июля, Россия совершила одну из самых мощных баллистических атак на столицу. По словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели на Киев, а также 120 ударных дронов.

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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