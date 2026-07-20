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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Виталий Кирсанов
20 июля 2026, 04:00
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Головоломки - это не только способ скоротать время, но и эффективная тренировка для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ не только интересно провести время, но и потренировать мозг. Такие задания помогают развивать наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать детали, пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить свою внимательность с помощью несложного, но коварного визуального теста.

Перед вами два изображения женщины с игрушкой, которые на первый взгляд выглядят абсолютно одинаковыми. Однако между ними спрятаны три отличия, обнаружить которые удается далеко не каждому с первой попытки.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На выполнение задания отводится всего 29 секунд. За это время необходимо внимательно изучить обе картинки и найти все несовпадения. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах: это может быть измененный цвет, отсутствующий элемент или небольшая деталь, которая сразу не бросается в глаза.

Такие упражнения не только развлекают, но и помогают улучшить скорость восприятия информации, тренируют память и развивают способность концентрироваться на мелочах.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же некоторые различия остались незамеченными, не расстраивайтесь. Сравните изображения еще раз или воспользуйтесь подсказкой с правильным ответом и попробуйте свои силы в следующих заданиях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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