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Иллюзия затишья: РФ не сократила атаки дронами, а изменила тактику – Игнат

Виталий Кирсанов
20 июля 2026, 16:18
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Юрий Игнат прокомментировал выводы аналитиков ISW, которые предположили, что Россия стала реже использовать ударные беспилотники.
Россия делает ставку на баллистику
Россия делает ставку на баллистику / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Кратко:

  • Россия делает ставку на баллистику
  • Угроза сохраняется круглосуточно

Российская армия не уменьшила интенсивность применения беспилотников против Украины, а лишь сместила акцент на использование баллистических ракет. При этом атаки дронами продолжаются практически непрерывно. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия делает ставку на баллистику

Игнат прокомментировал выводы аналитиков Института изучения войны (ISW), которые предположили, что Россия стала реже использовать ударные беспилотники.

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По его словам, говорить о сокращении количества дроновых атак не приходится. Скорее, российские войска усилили применение баллистических ракет, понимая существующие сложности с обеспечением Украины ракетами для систем противовоздушной обороны.

"Я бы не говорил, что меньше, что они действительно делают сейчас ставку на баллистику, понимая определенную проблематику, которая у нас есть с поставкой ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, и сейчас в течение дневного времени. Когда противник ставит себе такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", - подчеркнул Игнат.

Угроза сохраняется круглосуточно

Спикер отметил, что нагрузка на украинскую систему ПВО остается чрезвычайно высокой. После ночных атак с применением около 150 ударных беспилотников российские войска способны уже днем запустить еще более сотни дронов.

По словам Игната, такая интенсивность ударов создает постоянную нагрузку как на военных, так и на технику, поэтому говорить о снижении угрозы пока не приходится.

Он также обратил внимание, что противник регулярно меняет соотношение между применением ракет и беспилотников в зависимости от поставленных задач.

"Противник может несколько изменить акцент в ударах - то ли на дроны, то ли на ракеты. И не забывайте о дронах тактического уровня - это те же "Ланцеты", "Молнии", они в эту статистику, которую мы подаем, даже и не входят", – отметил представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что данные о беспилотниках оперативно-тактического и тактического уровней Генеральный штаб ВСУ публикует отдельно в своих ежедневных утренних сводках.

Россия изменила тактику ночных атак

Председатель Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявил, что Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.

По его словам, такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое изнурение мирных жителей.

"Эта тактика вызывает беспокойство. То есть это не массированная атака, в ходе которой используется большое количество боеприпасов и которая длится несколько часов. А теперь несколько ракет полетели - сигнал воздушной тревоги... Люди вынуждены бросаться с мест, бежать в укрытие, спасая свою жизнь и здоровье", - подчеркнул он.

Российские удары по Украине - что известно

Как сообщал Главред, днем 19 июля Россия атаковала Запорожье КАБами. Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Два человека погибли, по меньшей мере десять - ранены.

В ночь на воскресенье, 19 июля, столица Украины подверглась очередному массированному российскому удару. В результате вражеской атаки разрушения и возгорания зафиксированы сразу в пяти районах города. Ударная волна нанесла ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, значительные повреждения получил наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская".

В понедельник, 20 июля, российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу для нанесения удара по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 15 гражданских лиц получили ранения.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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