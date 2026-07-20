Сырский на фоне слухов об отставке обратился к Федорову и сделал заявление о своём будущем

Сырский извинился перед Федоровым и предупредил о рисках политизации войны.

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Сырский прокомментировал конфликт с Федоровым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Александр Сырский/Telegram

Ключевые тезисы:

Сырский впервые публично прокомментировал слухи о конфликте с Федоровым

Главнокомандующий разграничил полномочия Генштаба и Минобороны

Лишь 2000 военных из миллиона в армии подписали новые контракты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые за последнее время на фоне слухов о возможной отставке публично прокомментировал конфликт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, ответил на обвинения в отношении работы Генерального штаба и объяснил свою позицию по ряду наиболее резонансных вопросов. Он также обратился лично к экс-министру, попросив прощения. Соответствующие заявления главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал в статье для "Милитарного".

Он пояснил, что решил нарушить молчание из-за многочисленных дискуссий вокруг военного руководства, которые, по его словам, начали формировать ложное представление о событиях внутри армии.

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"Скажу честно: мне неинтересна работа со СМИ. Я не строю имидж и не имею политических амбиций. Я занимаюсь войной. 24/7. Именно поэтому я редко даю интервью и почти никогда не пишу колонок. Но в последние дни мое молчание начали трактовать как согласие. Вокруг армии и Генерального штаба выросла целая мифология о конфликтах и саботаже. Поэтому один раз я скажу все сам", - отметил Сырский.

Сырский обратился к Федорову

Отдельный раздел своей колонки главнокомандующий посвятил взаимоотношениям с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым. Он подчеркнул, что не считает их взаимодействие личным противостоянием, а разные позиции между двумя государственными институтами назвал естественными в условиях войны.

"Для меня стало неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время большой войны. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте сосредоточимся не на личном, а на глобальном. На победе", - сказал Сырский.

Он также призвал не превращать общественную дискуссию в борьбу между отдельными личностями и подчеркнул, что это лишь играет на руку противнику.

"Украина больше, чем Федоров, Сырский и любой из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, которые делают свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух личностей - самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу", - подчеркнул главнокомандующий.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Кто отвечает за войну, а кто - за обеспечение армии

В своей колонке Сырский отдельно объяснил распределение полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом. По его словам, гражданское ведомство отвечает за закупки, политику и обеспечение войск, тогда как планирование боевых действий возложено на военное командование.

Он также ответил на упреки относительно якобы отсутствия стратегии.

"Стратегия войны, планирование операций, ситуация на фронте - по закону это моя ответственность перед Верховным Главнокомандующим. Когда мне вменяют "отсутствие стратегии", напомню простую вещь: стратегия войны - не публичный документ и не пост в соцсетях. Тот, кто требует от Главнокомандующего "представить стратегию" публично, требует представить ее врагу", - заявил Сырский.

Он также отверг обвинения в ручном управлении войсками, отметив, что армия работает по установленной системе штабов, приказов и ответственности командиров.

Что Сырский сказал о дронах

Еще одной темой стали обвинения в том, что военное командование якобы недостаточно поддерживает развитие беспилотных систем.

Главнокомандующий заявил, что именно он инициировал создание отдельного рода войск - Сил беспилотных систем, а также лично предложил кандидатуру Роберта "Мадяра" Бровди на должность их командующего.

"Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал я. Я лично представлял президенту кандидатуру "Мадяра". Человек, который "не хочет воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не назначает на него командира вопреки всем традициям военной иерархии", - подчеркнул Сырский.

В то же время он подчеркнул, что современная война не может строиться исключительно вокруг беспилотников.

"Дроны сегодня наносят значительную долю урона. Это факт. Но чтобы подготовить поле боя для эффективной работы дронов, нужны артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, радиоэлектронная борьба и еще десятки видов вооружения. Мы не можем за два месяца перевести миллионную армию "на дроны". Любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми", - отметил он.

О кадровой политике и назначении командиров

Отдельно Сырский ответил на упреки в том, что продвигает только приближенных к себе военных.

Он привёл примеры офицеров, которые, по его словам, получили повышение благодаря результатам службы, а не личной лояльности.

"Говорят, что я продвигаю "только лояльных". Посмотрите на факты. "Мадяр". Апостол. Гнатов. Андрей Билецкий. "Редис". "Верес". "Ахиллес". Евгений Карась. Этот список можно продолжать. Многие из этих назначений были непопулярны в системе. Я их утверждал, потому что мой единственный критерий - результат", - заявил Сырский.

Он добавил, что сложность процедур перевода военнослужащих определяется действующими нормативными документами, а любое их упрощение будет поддерживаться только при условии сохранения управляемости войск.

О новых контрактах, мобилизации и зарплатах военных

Главнокомандующий также затронул административные вопросы, которые в последнее время стали предметом активных дискуссий.

По его словам, новые контракты, представленные более месяца назад, пока не дали ожидаемого эффекта.

"На сегодняшний день их подписали около 2000 военнослужащих из миллионной армии. В то же время я получил большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие. Презентации не должны превращаться в саморепрезентации: за каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура", - сказал Сырский.

Он отметил, что военное командование готово к изменениям в сфере мобилизации, однако законодательные и административные решения относятся к компетенции Министерства обороны.

"То же самое касается реформы мобилизации - задачи, которую поставил Президент. Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа - это законодательная и административная работа министерства. Я жду её так же, как ждёт вся страна", - отметил он.

Отдельно Сырский высказался по поводу финансирования денежного обеспечения военных.

"Господин министр сам публично заявил, что часть средств из зарплат военных была направлена на закупку дронов. Из-за этого на второе полугодие возник вопрос о финансировании выплат. Скажу прямо: зарплата солдата - не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое своевременно и в полном объеме. Другого варианта просто не существует. Но вывод на будущее сделать нужно: решения о миллиардах нельзя принимать без расчета последствий для миллиона людей", - подчеркнул главнокомандующий.

В конце своей колонки Сырский подчеркнул, что не ведет борьбу с Министерством обороны, а главным противником для него остается Россия.

"Я не воюю с Министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал Министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, которого назначит государство. Моя работа - война. Стратегия, фронт, люди. Этим я занимаюсь и буду заниматься дальше. Украина важнее чьих-либо имен", - подытожил Сырский.

Сможет ли Федоров сохранить свой пост

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок высказал мнение, что Михаил Федоров может как вернуться на пост министра цифровой трансформации, так и остаться на посту министра обороны.

По словам эксперта, до назначения Юлии Свириденко на пост премьер-министра Федорова рассматривали в числе основных претендентов на эту должность. Среди возможных кандидатов также называли Александра Кубракова и других политиков.

В то же время Клочок отметил, что не берется прогнозировать дальнейшую политическую судьбу Федорова, однако считает очевидным, что на его позиции будет оказываться определенное давление. По мнению эксперта, Федоров стремится сохранить свой пост и продолжить политическую карьеру, которой, несмотря на молодой возраст, уже удалось добиться значительных успехов.

"Мы хорошо помним, что Федоров появился в команде Зеленского еще во время избирательной кампании 2019 года. Он отвечал за цифровизацию процессов, платформы, Facebook, Instagram и т. д. У них это все отлично получалось", - подчеркнул он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, народные депутаты инициировали запрос к президенту относительно возможного увольнения главнокомандующего Александра Сырского. Для направления документа требуется поддержка не менее 226 народных избранников.

Бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали" Богдан Кротевич отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий Сырский. Награду ему вручили 24 мая 2024 года, он опубликовал фото разорванного удостоверения награды.

Офис президента и правительство обсуждали возможные кандидатуры на должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. СМИ назвали кандидатов на должность главнокомандующего, общий список претендентов насчитывал одиннадцать имен, а обсуждение могло состояться на заседании Ставки в 16:30 20 июля.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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