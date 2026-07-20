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Кремль ускоряет заселение оккупированных территорий россиянами: ГУР раскрыло детали

Виталий Кирсанов
20 июля 2026, 13:16
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Кремль планирует переселить на оккупированные территории Украины десятки тысяч россиян.
Кремль ускоряет заселение оккупированных территорий россиянами
Кремль ускоряет заселение оккупированных территорий россиянами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

Кратко:

  • На ккупированных территориях - критическая демографическая ситуация
  • Россия продолжает менять этнический состав регионов

Россия продолжает менять демографическую ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, массово переселяя туда своих граждан. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, к июлю 2026 года в оккупированном Крыму и Севастополе уже проживают от 200 до 300 тысяч этнических россиян, а в дальнейшем Кремль намерен значительно увеличить это число.

Как сообщили в ГУР, до 2042 года российские власти планируют переселить еще около 130 тысяч россиян только в Севастополь.

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В украинской разведке заявляют, что подобная политика является частью целенаправленной кампании по вытеснению украинского населения и изменению этнического состава оккупированных территорий. По данным ведомства, наряду с гражданами РФ туда также переселяют выходцев из Центральной Азии, Северного Кавказа и других регионов России.

Демографическая ситуация стремительно ухудшается

В ГУР отмечают, что на оккупированных территориях сложилась критическая демографическая ситуация. Там фиксируются крайне низкий уровень рождаемости и высокая смертность, причем эти показатели превышают средние по России.

Так, по данным разведки, в 2025 году естественная убыль населения на оккупированной части Донецкой области составила минус 9,9%, что в 2,4 раза хуже общероссийского показателя.

Кроме того, за последнее десятилетие население Донбасса, по оценке ГУР, сократилось почти на треть. Если в 2001 году в Донецкой и Луганской областях проживали около 7,37 млн человек, то к началу 2024 года их численность уменьшилась примерно до 3,75 млн.

В разведке считают, что столь резкое сокращение населения стало следствием войны, массового выезда жителей, ухудшения качества медицинской помощи и социальных услуг, репрессий, принудительной русификации, мобилизации в российскую армию, а также отсутствия гарантий права собственности.

Россия продолжает менять этнический состав регионов

По информации ГУР, одновременно с оттоком местного населения Россия реализует программы по переселению своих граждан на захваченные территории. Для этого используются различные льготы, финансовые стимулы и карьерные программы.

По состоянию на 2024 год на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, по данным разведки, уже находились около 200 тысяч этнических россиян, а также примерно 100 тысяч трудовых мигрантов из Центральной Азии и Кавказа.

В ГУР добавили, что только с начала 2026 года на временно оккупированной части Донецкой области зарегистрировали около 10 тысяч таких трудовых мигрантов.

Как россиян подталкивают к переезду

Отмечается, что большинство незаконно перемещенных на оккупированную часть Украины этнических русских – это командированные из России лица, которые "работают" в подконтрольных захватчикам оккупационных администрациях, репрессивных аппаратах, бюджетных "учреждениях", "организациях" и "предприятиях".

Так, на порабощенные земли отправляют российских медицинских работников, учителей и строителей. А в оккупированный Крым заселили значительное количество так называемых военных пенсионеров и жителей отдаленных регионов России.

"Чтобы стимулировать россиян переезжать на временно захваченные территории, государство-агрессор создало систему финансовых бонусов", – отметили в ГУР и добавили, что командированным на оккупированные территории Украины платят двойной оклад, а также компенсацию за аренду жилья – до 7 тыс. 210 рублей в день.

Суточные достигают 8 тыс. 480 рублей. За месяц командировки так называемый российский "чиновник" может получить более 470 тыс. рублей (более 5 тыс. долларов), что более чем в 8 раз превышает среднюю зарплату в самой России.

"Оккупационные программы "земский врач", "земский учитель" и т. п. обязывают россиян отработать в порабощенных украинских регионах не менее 5 лет", – говорится в сообщении.

В разведке добавили, что ещё одним стимулом является раздача привезённым россиянам в собственность земельных участков и экспроприированного жилья украинцев.

"Фактически Россия легализовала мародерство на временно оккупированных территориях Украины. Украденное жилье реализуют через льготные ипотечные программы. Землю для участников преступной войны против Украины Кремль выделяет бесплатно", – отметили в ГУР.

В 2025 году на территории Крыма военнослужащим российской оккупационной армии из разных регионов государства-агрессора раздали 4 тыс. участков.

"Привезенных на полуостров участников преступной войны против Украины Кремль активно использует в пропагандистских мероприятиях в рамках политики русификации Крыма", – добавили в разведке.

Российская колонизация

Отмечается также, что Россия приняла ряд так называемых "планов развития" и других документов, описывающих долгосрочные преступные намерения по колонизации временно оккупированных территорий Украины.

В частности, в документе о целевых показателях численности и демографической структуры Мариупольского и Кальмиусского районов Донецкой области российские оккупанты ожидают, что к 2035 году население указанных районов должно увеличиться с нынешних 228 тыс. человек до 518 тыс. человек, в частности за счет завоза граждан России.

"Колонизационные планы Кремля для временно оккупированного Крыма предусматривают долгосрочные программы до 2036 и 2042 годов. Один из ключевых компонентов – создание "привлекательных условий" для стимулирования заселения полуострова россиянами, в основном молодежью и квалифицированными кадрами", – говорится в сообщении.

В то же время в ГУР подчеркнули, что политика колонизации и русификации, проводимая российским режимом на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки военного преступления, определенного подпунктом VIII пункта b статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно – перемещение государством-оккупантом части собственного гражданского населения на оккупированную территорию.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Мобилизация на временно оккупированных территориях – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская администрация на временно оккупированных территориях Украины создает собственную систему для проведения мобилизации в армию РФ. В частности, глава оккупационных властей в Донецкой области подписал так называемый "указ о призыве-2026", что свидетельствует о переходе от разовых мобилизационных мероприятий к постоянной и системной модели призыва. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным украинской военной разведки, с февраля 2022 года по июль 2025 года Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч граждан Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, российское военно-политическое руководство уже включило захваченные территории Украины в состав Южного военного округа и начинает мобилизацию местного населения с целью привлечения его к боевым действиям, сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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