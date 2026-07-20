Кремль ускоряет заселение оккупированных территорий россиянами: ГУР раскрыло детали

Кремль планирует переселить на оккупированные территории Украины десятки тысяч россиян.

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Кремль ускоряет заселение оккупированных территорий россиянами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

Кратко:

На ккупированных территориях - критическая демографическая ситуация

Россия продолжает менять этнический состав регионов

Россия продолжает менять демографическую ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, массово переселяя туда своих граждан. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, к июлю 2026 года в оккупированном Крыму и Севастополе уже проживают от 200 до 300 тысяч этнических россиян, а в дальнейшем Кремль намерен значительно увеличить это число.

Как сообщили в ГУР, до 2042 года российские власти планируют переселить еще около 130 тысяч россиян только в Севастополь.

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В украинской разведке заявляют, что подобная политика является частью целенаправленной кампании по вытеснению украинского населения и изменению этнического состава оккупированных территорий. По данным ведомства, наряду с гражданами РФ туда также переселяют выходцев из Центральной Азии, Северного Кавказа и других регионов России.

Демографическая ситуация стремительно ухудшается

В ГУР отмечают, что на оккупированных территориях сложилась критическая демографическая ситуация. Там фиксируются крайне низкий уровень рождаемости и высокая смертность, причем эти показатели превышают средние по России.

Так, по данным разведки, в 2025 году естественная убыль населения на оккупированной части Донецкой области составила минус 9,9%, что в 2,4 раза хуже общероссийского показателя.

Кроме того, за последнее десятилетие население Донбасса, по оценке ГУР, сократилось почти на треть. Если в 2001 году в Донецкой и Луганской областях проживали около 7,37 млн человек, то к началу 2024 года их численность уменьшилась примерно до 3,75 млн.

В разведке считают, что столь резкое сокращение населения стало следствием войны, массового выезда жителей, ухудшения качества медицинской помощи и социальных услуг, репрессий, принудительной русификации, мобилизации в российскую армию, а также отсутствия гарантий права собственности.

Россия продолжает менять этнический состав регионов

По информации ГУР, одновременно с оттоком местного населения Россия реализует программы по переселению своих граждан на захваченные территории. Для этого используются различные льготы, финансовые стимулы и карьерные программы.

По состоянию на 2024 год на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, по данным разведки, уже находились около 200 тысяч этнических россиян, а также примерно 100 тысяч трудовых мигрантов из Центральной Азии и Кавказа.

В ГУР добавили, что только с начала 2026 года на временно оккупированной части Донецкой области зарегистрировали около 10 тысяч таких трудовых мигрантов.

Как россиян подталкивают к переезду

Отмечается, что большинство незаконно перемещенных на оккупированную часть Украины этнических русских – это командированные из России лица, которые "работают" в подконтрольных захватчикам оккупационных администрациях, репрессивных аппаратах, бюджетных "учреждениях", "организациях" и "предприятиях".

Так, на порабощенные земли отправляют российских медицинских работников, учителей и строителей. А в оккупированный Крым заселили значительное количество так называемых военных пенсионеров и жителей отдаленных регионов России.

"Чтобы стимулировать россиян переезжать на временно захваченные территории, государство-агрессор создало систему финансовых бонусов", – отметили в ГУР и добавили, что командированным на оккупированные территории Украины платят двойной оклад, а также компенсацию за аренду жилья – до 7 тыс. 210 рублей в день.

Суточные достигают 8 тыс. 480 рублей. За месяц командировки так называемый российский "чиновник" может получить более 470 тыс. рублей (более 5 тыс. долларов), что более чем в 8 раз превышает среднюю зарплату в самой России.

"Оккупационные программы "земский врач", "земский учитель" и т. п. обязывают россиян отработать в порабощенных украинских регионах не менее 5 лет", – говорится в сообщении.

В разведке добавили, что ещё одним стимулом является раздача привезённым россиянам в собственность земельных участков и экспроприированного жилья украинцев.

"Фактически Россия легализовала мародерство на временно оккупированных территориях Украины. Украденное жилье реализуют через льготные ипотечные программы. Землю для участников преступной войны против Украины Кремль выделяет бесплатно", – отметили в ГУР.

В 2025 году на территории Крыма военнослужащим российской оккупационной армии из разных регионов государства-агрессора раздали 4 тыс. участков.

"Привезенных на полуостров участников преступной войны против Украины Кремль активно использует в пропагандистских мероприятиях в рамках политики русификации Крыма", – добавили в разведке.

Российская колонизация

Отмечается также, что Россия приняла ряд так называемых "планов развития" и других документов, описывающих долгосрочные преступные намерения по колонизации временно оккупированных территорий Украины.

В частности, в документе о целевых показателях численности и демографической структуры Мариупольского и Кальмиусского районов Донецкой области российские оккупанты ожидают, что к 2035 году население указанных районов должно увеличиться с нынешних 228 тыс. человек до 518 тыс. человек, в частности за счет завоза граждан России.

"Колонизационные планы Кремля для временно оккупированного Крыма предусматривают долгосрочные программы до 2036 и 2042 годов. Один из ключевых компонентов – создание "привлекательных условий" для стимулирования заселения полуострова россиянами, в основном молодежью и квалифицированными кадрами", – говорится в сообщении.

В то же время в ГУР подчеркнули, что политика колонизации и русификации, проводимая российским режимом на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки военного преступления, определенного подпунктом VIII пункта b статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно – перемещение государством-оккупантом части собственного гражданского населения на оккупированную территорию.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Мобилизация на временно оккупированных территориях – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская администрация на временно оккупированных территориях Украины создает собственную систему для проведения мобилизации в армию РФ. В частности, глава оккупационных властей в Донецкой области подписал так называемый "указ о призыве-2026", что свидетельствует о переходе от разовых мобилизационных мероприятий к постоянной и системной модели призыва. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным украинской военной разведки, с февраля 2022 года по июль 2025 года Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч граждан Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, российское военно-политическое руководство уже включило захваченные территории Украины в состав Южного военного округа и начинает мобилизацию местного населения с целью привлечения его к боевым действиям, сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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