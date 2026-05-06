Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

Главное из заявления Зеленского:
- У России есть план, как использовать временно оккупированные территории
- Вокруг Москвы расширяются кольца противовоздушной обороны
- Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны
Страна-агрессор Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации на временно оккупированных территориях, которые она провела на территории захваченного Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.
"У нас есть четкие документы о планах использования россиянами нашей временно оккупированной территории. На южных украинских землях, которые сейчас находятся под оккупацией, Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса", — говорится в сообщении.видео дня
Он добавил, что россияне планируют проведение геологической разведки, быструю добычу и вывоз ценного сырья как минимум из 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.
Также оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Сейчас Украина готовится к противодействию.
Удары по территории РФ
Зеленский рассказал, что есть и обновленная информация о внутренней российской оценке потерь от дальнобойных санкций.
"Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это имеет для состояния бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", — отметил глава государства.
Президент также дал отдельные задания ГУР в отношении российской системы ПВО.
"Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов. Это свидетельствует о том, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", — подчеркнул он.
Достижение мира
Зеленский подчеркнул, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.
"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", — подытожил глава государства.
Условие перемирия в войне
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что объявленное Украиной перемирие демонстрирует реальное стремление к миру со стороны Украины.
По его словам, речь идет не о символических датах или идеологических привязках, а о сохранении человеческих жизней и восстановлении безопасности.
"Если прекращение огня, объявленное президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", — подчеркнул он.
Война — последние новости Украины
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится Зеленский и их объединяет желание достичь урегулирования войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.
Также известно, что Украина до сих пор не получила ответа от Соединенных Штатов на предложение президента Владимира Зеленского о приезде американской делегации в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
