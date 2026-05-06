Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

Мария Николишин
6 мая 2026, 17:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский добавил, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии.
Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий
Планы РФ в отношении оккупированных территорий / коллаж: лавред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • У России есть план, как использовать временно оккупированные территории
  • Вокруг Москвы расширяются кольца противовоздушной обороны
  • Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны

Страна-агрессор Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации на временно оккупированных территориях, которые она провела на территории захваченного Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

"У нас есть четкие документы о планах использования россиянами нашей временно оккупированной территории. На южных украинских землях, которые сейчас находятся под оккупацией, Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса", — говорится в сообщении.

видео дня

Он добавил, что россияне планируют проведение геологической разведки, быструю добычу и вывоз ценного сырья как минимум из 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.

Также оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Сейчас Украина готовится к противодействию.

Удары по территории РФ

Зеленский рассказал, что есть и обновленная информация о внутренней российской оценке потерь от дальнобойных санкций.

"Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это имеет для состояния бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", — отметил глава государства.

Президент также дал отдельные задания ГУР в отношении российской системы ПВО.

"Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов. Это свидетельствует о том, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", — подчеркнул он.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Достижение мира

Зеленский подчеркнул, что Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.

"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", — подытожил глава государства.

Условие перемирия в войне

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что объявленное Украиной перемирие демонстрирует реальное стремление к миру со стороны Украины.

По его словам, речь идет не о символических датах или идеологических привязках, а о сохранении человеческих жизней и восстановлении безопасности.

"Если прекращение огня, объявленное президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", — подчеркнул он.

Война — последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится Зеленский и их объединяет желание достичь урегулирования войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.

Также известно, что Украина до сих пор не получила ответа от Соединенных Штатов на предложение президента Владимира Зеленского о приезде американской делегации в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп.

Читайте также:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский оккупированные территории ГУР новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:29Синоптик
Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:51Война
Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят этот запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

Реклама
17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

Реклама
16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

Реклама
13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять