Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

Глава Института исследований авторынка считает, что вводить налоги на электромобили в Украине пока рано.

Налог на электромобили

Ключевые тезисы эксперта:

Вводить налоги на электромобили в Украине пока рано

В ЕС сейчас делают ставку на стимулирование электротранспорта

Сборы обычно вводят, когда электрокары занимают 20-30% автопарка

В Украине пока преждевременно вводить отдельные налоги или сборы для владельцев электромобилей, поскольку доля такого транспорта в общем автопарке остается слишком низкой. Об этом в интервью Главреду заявил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

По словам эксперта, в большинстве стран вопрос дополнительного налогообложения электротранспорта начинают обсуждать только тогда, когда электромобили занимают существенную долю на рынке. Бучацкий пояснил, что в странах с последовательной "зеленой" политикой, в частности в ЕС, государственная стратегия направлена прежде всего на стимулирование перехода на экологичный транспорт, а не на введение новых финансовых ограничений для его владельцев.

"Обычно о дополнительных сборах не говорят до того момента, пока доля электромобилей в парке не составит хотя бы 20–30%. То есть нам нужно, чтобы электромобилей стало несколько миллионов. Только тогда можно будет предметно говорить о моделях налогообложения, обсуждать предложения и рассчитывать потенциальные поступления", — отметил Бучацкий.

Эксперт отметил, что сейчас в Украине количество электрокаров недостаточно даже для эффективного администрирования такого налога. Даже если бы их количество выросло до 500 тысяч, это все равно не создавало бы острой необходимости в новом сборе.

"Учитывая падение импорта, на это могут уйти годы. Поэтому сейчас, на мой взгляд, нет смысла это обсуждать. В большинстве стран на нашем месте, наоборот, дополнительно инвестировали бы в то, чтобы люди покупали электромобили, а не вводили бы для них новые сборы", — добавил он.

Откуда появилась идея о налоге на электромобили

Народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" заявил, что для владельцев электрокаров могут ввести ежемесячный платеж, размер которого будет зависеть от стоимости автомобиля.

В частности, для автомобилей стоимостью около 30 тысяч долларов сумма налога может составлять до 4 тысяч гривен в месяц. При этом ставка не будет фиксированной — ее планируют определять в зависимости от класса и стоимости транспортного средства.

Сторонники инициативы объясняют, что владельцы электромобилей сейчас имеют налоговые преимущества, поскольку не платят акцизы, которые включены в стоимость бензина и дизельного топлива для других водителей. Кроме того, электромобили ввозятся в Украину без НДС и пошлин, а зарядка часто обходится дешевле благодаря специальным тарифам.

Налоги в Украине - последние новости

Напомним, 8 апреля Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №15111, известный как "налог на OLX". За документ проголосовали 234 депутата.

Также премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что во время весенних встреч в Вашингтоне стороны согласились, что идея введения НДС для ФЛП является неконструктивной. Она добавила, что Владимир Зеленский неоднократно доносил эту позицию представителям МВФ.

Как сообщал Главред, международные доноры призывают Украину изменить правила налогообложения зарубежных онлайн-покупок и ввести НДС даже на посылки стоимостью менее 150 евро. Это может стать одним из условий для продолжения финансирования по программе на $8,1 млрд.

О персонаже: Станислав Бучацкий Станислав Бучацкий — украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и председатель Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможивания и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, которые формируют его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

