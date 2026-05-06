Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Рассказываем, как правильно подкармливать помидоры после высадки в грунт.

Чем подкормить помидоры в мае — как стимулировать рост помидоров

В мае рассаду томатов высаживают в открытый грунт, и именно в этот момент важно обеспечить кустам правильную подкормку. Народные средства на этом этапе не работают, а проверенное удобрение поможет растениям быстро пойти в рост и заложить основу для урожая.

Подкормка томатов после высадки в открытый грунт — важные нюансы

Когда томаты попадают в открытый грунт, они испытывают стресс. В этот период они не растут активно, а концентрируются на формировании корневой системы. Обычно адаптация длится несколько недель. После этого кустам необходимо дать толчок для роста. Важнейшим элементом на этом этапе является азот — он отвечает за формирование зеленой массы, листьев и стеблей. Без него растение не сможет перейти к следующей фазе — образованию завязей, пишет Новости.LIVE.

Чем подкормить томаты в мае — лучшее удобрение

Самым эффективным вариантом для этого периода является кальциевая селитра. Она сочетает в себе два ключевых компонента: азот в доступной форме, который быстро стимулирует рост, и кальций, укрепляющий ткани и предотвращающий проблемы с плодами. Такая подкормка помогает кустам стать более устойчивыми к болезням и погодным колебаниям.

Рекомендуем вносить удобрение не под самый ствол, а на расстоянии 10-15 см, чтобы не повредить корни. Оптимальное время — через три-четыре недели после высадки.

Почему зола и дрожжи не подходят

Дрожжи часто используют в качестве стимулятора, но они не являются полноценным удобрением. Они не обеспечивают растение азотом, фосфором и калием в необходимом количестве, поэтому могут быть лишь дополнительным средством. При этом важно делать паузу между различными видами подкормки, чтобы не перегрузить растение.

Зола содержит много калия и кальция и изменяет кислотность почвы, делая ее более щелочной. Это полезно на этапе цветения и формирования плодов, но не в начале роста. Поэтому в мае ее использование не дает желаемого эффекта.

