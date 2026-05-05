Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасения

Опытный дачник раскрыл эффективный способ полива фунгицидами для спасения урожая чеснока.

https://glavred.info/sad-ogorod/fuzarioz-atakuet-korni-chesnoka-sadovnik-raskryl-deystvennyy-metod-spaseniya-10762241.html Ссылка скопирована

Как фузариоз маскируется под здоровое состояние и поражает чеснок / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как распознать фузариоз на ранней стадии

Чем обработать чеснок для спасения урожая

Какие ошибки снижают эффективность лечения

Сохранение урожая озимого чеснока в мае становится критической задачей для украинских огородников. Даже при внешне здоровом виде — густой листве и насыщенном зеленом цвете — посевы могут оказаться под угрозой из-за активизации фузариозного увядания, которое часто развивается скрытно.

Главред решил разобраться, как вовремя распознать проблему и чем спасти урожай.

видео дня

Как рассказал опытный садовод и автор YouTube-канала "Наша дача", фузариоз коварен тем, что на начальных этапах практически не имеет выраженных симптомов. Первые признаки обычно появляются на нижних листьях — они теряют тургор, вянут и быстро увядают под воздействием солнца.

Это свидетельствует о поражении сосудистой системы растения грибком фузариум, который блокирует движение воды. В результате корневая система теряет способность питать растение, рост листьев прекращается, а формирование луковицы останавливается.

Признаки поражения корней

При осмотре корней пораженных растений можно обнаружить характерный рыжеватый слизистый налет и начальные признаки гниения донца. Чаще всего источником инфекции становится зараженная почва или некачественный посадочный материал.

Эксперт подчеркнул: если листья еще остаются зелеными, а поражение корней незначительное, урожай можно спасти. В то же время стандартное опрыскивание по листьям малоэффективно, поскольку большинство препаратов движутся снизу вверх и не попадают в корневую зону.

Методы борьбы с фузариозом

Самый результативный метод борьбы огородник рекомендует — обработку под корень системными фунгицидами. В частности, он отметил препараты "Магникур Энерджи" ("Превикур"), а также "Фундазол" и "Топсин-М". Для повышения эффективности эксперт рекомендует делать небольшие отверстия глубиной 7–8 см у стебля и вносить раствор непосредственно к донцу луковицы.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

В рамках комплексного подхода через 7–10 дней после химической обработки садовод советует применить биопрепараты — "Фитоспорин", "Триходермин" или "Гаупсин". Они помогают сдержать развитие патогенных грибов в почве и восстановить микробиологический баланс.

Подробнее о фузариозе и методах борьбы смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред