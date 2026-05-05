Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасения

Вы узнаете:
- Как распознать фузариоз на ранней стадии
- Чем обработать чеснок для спасения урожая
- Какие ошибки снижают эффективность лечения
Сохранение урожая озимого чеснока в мае становится критической задачей для украинских огородников. Даже при внешне здоровом виде — густой листве и насыщенном зеленом цвете — посевы могут оказаться под угрозой из-за активизации фузариозного увядания, которое часто развивается скрытно.
Главред решил разобраться, как вовремя распознать проблему и чем спасти урожай.
Как рассказал опытный садовод и автор YouTube-канала "Наша дача", фузариоз коварен тем, что на начальных этапах практически не имеет выраженных симптомов. Первые признаки обычно появляются на нижних листьях — они теряют тургор, вянут и быстро увядают под воздействием солнца.
Это свидетельствует о поражении сосудистой системы растения грибком фузариум, который блокирует движение воды. В результате корневая система теряет способность питать растение, рост листьев прекращается, а формирование луковицы останавливается.
Признаки поражения корней
При осмотре корней пораженных растений можно обнаружить характерный рыжеватый слизистый налет и начальные признаки гниения донца. Чаще всего источником инфекции становится зараженная почва или некачественный посадочный материал.
Эксперт подчеркнул: если листья еще остаются зелеными, а поражение корней незначительное, урожай можно спасти. В то же время стандартное опрыскивание по листьям малоэффективно, поскольку большинство препаратов движутся снизу вверх и не попадают в корневую зону.
Методы борьбы с фузариозом
Самый результативный метод борьбы огородник рекомендует — обработку под корень системными фунгицидами. В частности, он отметил препараты "Магникур Энерджи" ("Превикур"), а также "Фундазол" и "Топсин-М". Для повышения эффективности эксперт рекомендует делать небольшие отверстия глубиной 7–8 см у стебля и вносить раствор непосредственно к донцу луковицы.
В рамках комплексного подхода через 7–10 дней после химической обработки садовод советует применить биопрепараты — "Фитоспорин", "Триходермин" или "Гаупсин". Они помогают сдержать развитие патогенных грибов в почве и восстановить микробиологический баланс.
Подробнее о фузариозе и методах борьбы смотрите в видео.
Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.
