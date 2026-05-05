Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дронов

Что известно:
- РФ нанесла удар КАБами по Запорожью
- В результате атаки повреждены автомобили, предприятие и дома
- В результате атаки погибли люди, есть раненые
Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. Над городом поднялся дым. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя", — говорится в сообщении.
Стало известно, что россияне атаковали КАБами несколько предприятий в областном центре. В результате атаки загорелись автомобили, магазин и предприятие. Также были повреждены жилые дома, СТО и автомойка. После этого россияне атаковали Запорожскую область ударными беспилотниками.
В результате атаки пострадали как минимум шесть человек, их госпитализировали.
Впоследствии Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до восьми. В результате атаки погибли как минимум два человека.
В Нацполиции сообщили , что россияне нанесли удар по Запорожью 4 управляемыми авиабомбами. Оккупанты били по объекту инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомойке.
"Когда полицейские, спасатели и медицинские службы начали оказывать экстренную помощь раненым, оккупанты коварно направили на место обстрела ударные дроны", — говорится в сообщении.
В результате атаки погибли два человека, еще шесть человек ранены.
В ГСЧС сообщают , что в результате атаки РФ загорелись СТО с более чем 10 автомобилями. Также загорелись поддоны на территории частного предприятия.
Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.
Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.
Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Ранения получили два человека.
О личности: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 года — мэр Мелитополя.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.
