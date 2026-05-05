Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дронов

Российские оккупанты ударили КАБами по нескольким предприятиям в Запорожье.

https://glavred.info/war/zaporozhe-v-ogne-gorod-pod-atakoy-kabov-i-dronov-10762202.html Ссылка скопирована

Россия нанесла ракетные удары по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

РФ нанесла удар КАБами по Запорожью

В результате атаки повреждены автомобили, предприятие и дома

В результате атаки погибли люди, есть раненые

Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. Над городом поднялся дым. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя", — говорится в сообщении.

видео дня

Стало известно, что россияне атаковали КАБами несколько предприятий в областном центре. В результате атаки загорелись автомобили, магазин и предприятие. Также были повреждены жилые дома, СТО и автомойка. После этого россияне атаковали Запорожскую область ударными беспилотниками.

В результате атаки пострадали как минимум шесть человек, их госпитализировали.

Посмотреть видео с места атаки можно в нашем Telegram-канале по ссылке.

РФ нанесла удар КАБами по Запорожью / фото: скриншот

Впоследствии Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до восьми. В результате атаки погибли как минимум два человека.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

В Нацполиции сообщили , что россияне нанесли удар по Запорожью 4 управляемыми авиабомбами. Оккупанты били по объекту инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомойке.

"Когда полицейские, спасатели и медицинские службы начали оказывать экстренную помощь раненым, оккупанты коварно направили на место обстрела ударные дроны", — говорится в сообщении.

В результате атаки погибли два человека, еще шесть человек ранены.

В ГСЧС сообщают , что в результате атаки РФ загорелись СТО с более чем 10 автомобилями. Также загорелись поддоны на территории частного предприятия.

Атака РФ на Украину 5 мая - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.

Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.

Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Ранения получили два человека.

Другие новости:

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред