"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

Кристина Трохимчук
5 мая 2026, 14:28
Ведущая поделилась впечатлениями от нового этапа жизни.
Соломия Витвицкая беременна
Соломия Витвицкая беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая недавно объявила о своей беременности. 45-летняя знаменитость поделилась в Instagram первыми фотографиями с животиком.

Сейчас Витвицкая находится на отдыхе в Карпатах. Наслаждаясь природой, она устроила себе фотосессию на фоне весенних горных пейзажей. Образ ведущей получился особенно нежным — распущенные волнистые волосы и романтичное платье подчеркнули прекрасное положение Соломии.

Соломия Витвицкая показала животик
Соломия Витвицкая показала живот / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Знаменитость поделилась своими эмоциями от ожидания первенца. Соломия призналась, что хочет в полной мере насладиться этим прекрасным моментом.

"Хочется проживать на полную каждую минуту каждого дня. Особенно в такой фантастический период моей жизни", — написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая ждет ребенка
Соломия Витвицкая ждет ребенка / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

В комментариях ведущую поддержали звездные коллеги.

"Класс. Такая красивая и свежая. Отдыхай", — написала Маричка Падалко.

"Счастья", — пожелала Надежда Матвеева.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что певица Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет и привлекла внимание прохожих. Артистка не стала скрываться от публики и охотно согласилась сделать селфи с встретившей ее поклонницей, поразив цветущим видом.

Также Елена Филонова откровенно рассказала о своей обиде на Лесю Никитюк, которая не утихает и по сей день. Ведущая убеждена, что поведение коллеги было непозволительным, поэтому она до сих пор ждет от нее извинений.

О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

