Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 6 мая.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-vnezapno-obvalilis-poyavilsya-novyy-kurs-valyut-na-6-maya-10762166.html Ссылка скопирована

Курс валют на 6 мая / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 6 мая

Насколько подешевел евро

Какой курс злотого установлен на 6 мая

На среду, 6 мая, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро значительно ослабили свои позиции по отношению к украинской валюте. А вот курс злотого не изменился по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 6 мая

На среду официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,96 гривни за доллар. Таким образом, доллар ослабил свои позиции по отношению к гривне на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.

видео дня

Курс евро на 6 мая

Курс евро также продемонстрировал падение. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,39 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

Курс злотого на 6 мая

Курс злотого остался неизменным. На среду НБУ установил официальный курс польского злотого на уровне 12,08 гривень за злотый.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Напомним, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред