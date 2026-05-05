Что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожай

Главные враги клубники рядом на грядке — растения, которые конкурируют за питание, затеняют кусты или переносят опасные грибковые инфекции.

Что можно и нельзя сажать рядом с клубникой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие растения конкурируют с клубникой за питательные вещества

Кто лучший сосед клубники

Каки цветы лучше всего посадить рядом с клубничной грядкой

Клубника любит достаточное количество солнца и подходящую почву, но для хорошего урожая ягод не менее важно и правильное расположение кустов в саду. Есть определенные растения, которые не следует сажать рядом с клубникой — эти овощи и травы будут конкурировать с ней за питательные вещества и в конечном итоге приведут к ухудшению ее состояния.

Главред разобрался, что нельзя сажать рядом с клубникой.

Плохие соседи для клубники

Мята

Мята - очень недружелюбный сосед, и если её не контролировать, она может быстро заполонить весь ваш сад. Что касается клубники, то мята может стать нежелательным переносчиком болезней.

Содержащиеся в этом растении соединения создают идеальные условия для вертициллезного увядания, которое вызывает замедление роста, увядание листвы и медленную гибель клубничной грядки.

Мяту лучше сажать в горшок. В открытом грунте она может агрессивно разрастаться, и её трудно удалить, пишет Martha Stewart.

Помидор

Как и мята, помидоры могут передавать вертициллезное увядание (вилт) соседним клубничным кустам. Поэтому лучше сажать помидоры на отдельной грядке подальше от клубники.

Эксперты рекомендуют чередовать посадки томатов и других пасленовых и не выращивать их повторно в одной и той же почве.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Баклажан

Как и помидоры, баклажаны относятся к семейству паслёновых. Поэтому их размещение рядом с клубникой может способствовать развитию болезней.

Вместо этого желательно высаживать баклажаны вместе с другими теплолюбивыми овощами с чередованием посадки.

Фенхель

Фенхель плохо уживается с большинством растений в саду, включая клубнику. Он обладает аллелопатическими свойствами и выделяет гормоны, которые подавляют рост соседних растений.

Фенхель лучше посадить в отдельном уголке сада, желательно подальше от клубники и большинства овощей. Можно также попробовать выращивать его в контейнере.

Капуста

Некоторые овощи, например капуста, потребляют много питательных веществ. Они будут конкурировать с клубникой за питательные вещества и место, а кроме того, капустные листья будут создавать тень, снижая урожайность цветов и плодов.

Желательно выделить капусте отдельную грядку — посадить ее рядом с другими крестоцветными, такими как брокколи, капуста кале и брюссельская капуста.

Кукуруза

Кукурузу действительно нужно сажать в поле, а не в огороде рядом с клубникой. Она потребляет много питательных веществ и нуждается в большом пространстве и достаточном количестве места для роста. В конечном итоге, выращивание клубники поблизости будет вредно для обоих растений.

Картофель

Картофель также может быть поражен вертициллезным увяданием, поэтому лучше держать его подальше от клубники.

Картофель лучше всего растет на отдельном участке, предназначенном для однолетних овощей.

Брокколи

Брокколи относительно легко выращивается в саду, но не в том случае, если растет рядом с клубникой.

Брокколи потребляет много питательных веществ и может создавать густую тень по мере роста. В то же время клубнике необходимы солнце и циркуляция воздуха для хорошего урожая и предотвращения гниения плодов.

Высаживайте брокколи вместе с другими овощами, предпочитающими прохладный климат, на отдельной грядке. Они будут лучше уживаться друг с другом.

Можно ли сажать огурцы рядом с клубникой

Огурцы - не лучшие соседи для клубники. Они любят влагу и часто создают загущение на грядке. Для клубники это рискованно, поскольку в таких условиях легче развиваются грибковые заболевания.

Если воздух плохо циркулирует, а влага долго задерживается, посадки клубники становятся значительно уязвимее.

Подкормка клубники / Инфографика: Главред

Что можно посадить на одной грядке с клубникой

Ароматные травы — прекрасные соседи в саду. Они помогают предотвратить нашествие вредителей, отпугивая некоторых из них своим сильным запахом, а также привлекая полезных насекомых, питающихся вредителями. Некоторые травы прекрасно подходят в качестве соседей для клубники, пишет Gardenary.

Тимьян всегда полезен в саду, но когда он цветет (что может совпасть как раз с периодом плодоношения клубники), он привлекает множество полезных насекомых. Цветы тимьяна любят опылители, а также хищные насекомые, такие как мухи-журчалки, личинки которых питаются тлей.

Шалфей. Свой сильный запах это растение получает благодаря таким соединениям, как цинеол и камфора, которые нарушают работу сенсорных рецепторов у некоторых насекомых-вредителей. Это значит, что посадка шалфея рядом может защитить ваши клубничные кусты от блошек, улиток и слизней. Когда шалфей цветет, его красивые светло-розовые или фиолетовые цветки привлекают опылителей.

Кинза, петрушка и укроп являются прекрасными растениями-компаньонами для клубники. Они привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и мухи-журчалки, личинки которых питаются тлей и трипсами.

Шпинат — небольшое растение, которое хорошо себя чувствует в прохладную весеннюю и осеннюю погоду. Есть исследования, предполагающие, что сапонины, которые шпинат вырабатывает для защиты от садовых вредителей, могут приносить пользу и соседним клубничным кустам.

Латук — это компактное растение, которое хорошо растёт рядом с клубникой в ​​хорошую прохладную погоду.

Чеснок, лук-порей, шалот и шнитт-лук — одни из лучших компаньонов для клубники. Многие вредители не любят резкий запах, выделяемый этими растениями. Противогрибковые соединения в луковых культурах подавляют фузариозное увядание, которое может поражать клубнику.

Фасоль и горох фиксируют азот в почве, что полезно для растений, требующих обильного питания, например, для клубники. Для максимального увеличения пространства для роста можно высаживать кустовую фасоль между рядами клубники или направлять вьющуюся фасоль или горох по расположенной рядом шпалере.

Лучшие цветы для выращивания вместе с клубникой:

Огуречник. Помимо опылителей, богатые нектаром цветы огуречника привлекают ос, клопов-стрекоз и мух-журчалок — всех хищников, питающихся вредителями.

Ромашка. Цветы ромашки привлекают в ваш сад пчел, бабочек и других опылителей.

Бархатцы — одни из самых популярных цветов для естественного контроля вредителей. Их сильный аромат имеет два преимущества: во-первых, он отпугивает оленей, кроликов и насекомых-вредителей; во-вторых, он маскирует запах клубники.

Цветки тысячелистника , похожие на ромашки, привлекают полезных насекомых, в том числе божьих коровок, мух-журчалок и златоглазок. Они опыляют клубнику и охотятся на вредителей, таких как тля и паутинный клещ. В то же время, сильный запах листьев тысячелистника отпугивает некоторых вредителей.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

