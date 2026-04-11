Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормки

Чем полить клубнику весной, чтобы ягоды были крупными? Домашнее удобрение для клубники, результат применения которого удивит.

https://glavred.info/sad-ogorod/klubnika-dast-v-razy-bolshe-sladkih-yagod-babushkin-recept-podkormki-10755893.html Ссылка скопирована

Секрет дачников: эта подкормка "оживит" даже старую клубнику

Вы узнате:

Какая самая первая подкормка клубники весной

Как приготовить настой по "бабушкиному" рецепту

Чтобы получить ранний и крупный урожай ароматной и сладкой клубники, важно подкормить ее в апреле. На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились "бабушкиным" рецептом, который работает десятилетиями.

"Не откладывайте на потом, потратьте буквально несколько минут прямо сейчас. Ведь именно в это время клубника закладывает будущие почки и ягоды. Очень важно дать ей подпитку, чтобы собрать урожай ведрами. Я много лет использую этот рецепт: ягода всегда очень крупная и сладкая, а самое главное — урожай ранний. Пока у соседей клубника только цветет, мы уже собираем первые ягоды", - рассказала садовод.

видео дня

Какое самое лучшее удобрение для клубники

Для приготовления домашней подкормки для клубники не нужно ничего покупать. Скоре всего, ингредиенты есть у вас дома.

"Я готовлю подкормку в небольшой банке как концентрат, а затем развожу его в ведре воды для полива — так удобнее, чем возиться с большим объемом сразу. Благодаря этому уникальному составу даже старая клубника омолаживается и начинает мощно плодоносить", - рассказали на канале.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Чем поливать клубнику, чтобы было много ягод

Для начала возьмите баночку или большую кружку и налейте туда 0,5 литра отстоявшейся воды. Воду из-под крана или чайника не стоит использовать сразу - нужно дать ей постоять, чтобы ушел осадок.

Далее добавьте одну чайную ложку сахара. Сахар — это глюкоза, строительный материал, благодаря которому клубника закладывает много новых почек. Чем больше питания — тем слаще и крупнее будет ягода.

Добавьте две чайные ложки крахмала. Крахмал содержит белок, витамины группы B, цинк, железо, калий, фосфор и магний. Это мощное питательное вещество для роста новых ягод.

Хорошенько перемешайте, чтобы не было комочков.

Третий ингредиент - чайная ложка сухих дрожжей. В них много аминокислот и витаминов, отвечающих за рост. Клубника начнет плодоносить буквально как на дрожжах. Снова тщательно размешайте.

И последний штрих — одна капля йода. Это нужно для того, чтобы клубника не болела и росла крепкой и здоровой.

Чем подкормить клубнику весной - рецепт / Инфографика: Главред

Полученный концентрат (0,5 л) разводят в 5 литрах воды и поливают из расчета примерно по 0,5 литра готового раствора на каждый кустик.

Этой подкормкой можно пользоваться постоянно, даже во время плодоношения. Она поможет клубнике плодоносить "волнами", чтобы урожай можно было собирать неоднократно за сезон.

Смотрите видео - Как подкормить клубнику для большого урожая:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред