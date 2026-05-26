Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ: есть ли угроза наступления

Вокруг Одессы возводят систему защиты от оккупантов

Украинские защитники возводят полноценную систему защиты от российских оккупантов вокруг Одессы. Об этом заявляет региональное управление Сил территориальной обороны "Юг".

По периметру города проводят масштабные инженерные работы в качестве превентивных мер на случай наступления.

Вокруг города возводят:

несколько километров противотанковых рвов;

блиндажи;

заграждения из колючей проволоки;

"зубы дракона".

Стоит отметить, что сейчас нет угрозы наступления на Одессу.

Как писал Главред, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 каналу заявил, что в 2026 году российские войска сосредоточат основные усилия на попытках выйти к административным границам Донецкой области.

По его словам, оккупанты также будут пытаться развивать наступательные действия на Запорожском направлении, в частности в районе стыка Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время он отметил, что российское командование регулярно корректирует свои планы, прежде всего в отношении сроков реализации поставленных задач.

"Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили", — отметил он.

Палиса также считает, что армии РФ не сможет до начала сентября достичь административных границ Донецкой области. По его мнению, оккупанты могут не выполнить эту задачу даже до конца года.

Ситуация в Сумской области — что известно

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска пытаются активизировать штурмовые действия в Сумской области. В приграничных районах фиксируется зона инфильтрации противника. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

На границе продолжаются сложные бои, однако Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы не допустить расширения присутствия российских войск в регионе. По имеющейся информации, противник несет значительные потери.

В группировке войск "Курск" также заявили, что ситуация в Сумской области пока остается стабильной и контролируемой. Там отметили, что действия российских войск пока не свидетельствуют о попытках взять Сумы в так называемое полуокружение.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что у РФ нет сил для того, чтобы взять Сумы в полуокружение. Россияне не способны даже частично окружить город. За последние полгода в Сумской области они продвинулись лишь незначительно, захватив два приграничных населенных пункта.

Об источнике: Силы обороны юга Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

