Штормовой фронт резко изменит погоду: в Одессу идет значительное похолодание

Анна Ярославская
26 мая 2026, 12:06
Затяжная непогода в Одесской области начнется после прохождения циклона Jule.
Температура воздуха опустится до 13 градусов / Фото: УНИАН

Кратко:

  • На побережье Одесской области надвигается мощный холодный фронт
  • Атмосферный вихрь ударит по южному региону шквалами 27 мая
  • Температура морской воды в конце мая составит 16 градусов

На Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и снижение температуры воздуха. Он придет на смену антициклону Alexander.

Детальный прогноз погоды на ближайшие четыре дня — с 26 по 29 мая —опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным метеорологов, в Одесской области и на морском побережье ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

26 и 27 мая существенных изменений погоды не прогнозируется, однако уже 27 мая через регион пройдет атмосферный фронт. Он принесет осадки, грозы, местами шквалы, а также заметное понижение температуры.

Согласно прогнозу, 28 и 29 мая температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем — 17-22°. В северных районах области будет еще прохладнее: ночью 8-13°, днем 13-18°.

Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, местами с порывами.

На море прогнозируется легкое волнение, при этом уровни моря останутся безопасными. Температура морской воды составит 16-18 градусов.

График прогноза погоды в Одессе / t.me/HMC_Odesa

Погода в Одессе на сегодня

Во вторник, 26 мая, в Одессе и области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха 25-30°, в Одессе 25-27°.

На дорогах области видимость хорошая.

Как писал Главред, погода в Одессе в последнюю неделю мая будет прохладной. Во второй половине недели в Одессе похолодает до +18...+20 градусов днем и +10...+12 градусов ночью.

С 1 июня синоптическая ситуация изменится - в город придут дожди.

Какой будет погода в Одессе в июне 2026

По прогнозу синоптиков, первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.

1 и 2 июня возможен небольшой дождь.

13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.

Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.

В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.

Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

