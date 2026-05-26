Штормовой фронт резко изменит погоду: в Одессу идет значительное похолодание

Кратко:
- На побережье Одесской области надвигается мощный холодный фронт
- Атмосферный вихрь ударит по южному региону шквалами 27 мая
- Температура морской воды в конце мая составит 16 градусов
На Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и снижение температуры воздуха. Он придет на смену антициклону Alexander.
Детальный прогноз погоды на ближайшие четыре дня — с 26 по 29 мая —опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным метеорологов, в Одесской области и на морском побережье ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.
26 и 27 мая существенных изменений погоды не прогнозируется, однако уже 27 мая через регион пройдет атмосферный фронт. Он принесет осадки, грозы, местами шквалы, а также заметное понижение температуры.
Согласно прогнозу, 28 и 29 мая температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем — 17-22°. В северных районах области будет еще прохладнее: ночью 8-13°, днем 13-18°.
Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, местами с порывами.
На море прогнозируется легкое волнение, при этом уровни моря останутся безопасными. Температура морской воды составит 16-18 градусов.
Погода в Одессе на сегодня
Во вторник, 26 мая, в Одессе и области облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха 25-30°, в Одессе 25-27°.
На дорогах области видимость хорошая.
Как писал Главред, погода в Одессе в последнюю неделю мая будет прохладной. Во второй половине недели в Одессе похолодает до +18...+20 градусов днем и +10...+12 градусов ночью.
С 1 июня синоптическая ситуация изменится - в город придут дожди.
Какой будет погода в Одессе в июне 2026
По прогнозу синоптиков, первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.
1 и 2 июня возможен небольшой дождь.
13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.
Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.
В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.
Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
