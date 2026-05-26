Судьи "Мастер Шеф" спасли участника от вылета, несмотря на проваленное задание

Кратко:
- За что должен был уйти Денис
- Что сделали судьи проекта
Судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.
История случилась во время 24-го выпуска.
Так, заданием для черных фартуков было приготовить хлебную корзину. Участники должны были приготовить минимум три вида разного хлеба и намазки к нему. Судьи предупреждали, что "черным фартукам" придется приготовить еще и четвертый хлеб на случай ЧП. Так называемый "план Б".
Между тем, Денис решил, что три вида хлеба ему хватит и в последний момент уронил свою фокаччу на пол. Очевидно, что подать ее он не смог судьям во время вердиктов.
Таким образом, Денис Свирский не справился с заданием и даже вначале покинул кухню "Мастер Шеф". Однако уже через несколько минут, главный судья проекта - Эктор Хименес Браво вернул участника и дал ему белый фартук, но с черной меткой.
Данная метка гарантирует участнику попадание в черные фартуки в следующем эпизоде.
Кто покинул "МастерШеф" в 24 выпуске от 24 мая
Таким образом, судьи решили спасти участника Дениса Свирского от выбывания из проекта. Однако уже в следующем эпизоде этот участник гарантировано наденет черных фартук.
Про шоу: МастерШеф
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
