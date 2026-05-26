Судьи "Мастер Шеф" спасли участника от вылета, несмотря на проваленное задание

Стало известно, кто покинул МастерШеф в выпуске от 24 мая.

https://glavred.info/starnews/sudi-master-shef-spasli-uchastnika-ot-vyleta-nesmotrya-na-provalennoe-zadanie-10767773.html Ссылка скопирована

Судьи МастерШеф спасли участника / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

За что должен был уйти Денис

Что сделали судьи проекта

Судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.

История случилась во время 24-го выпуска.

видео дня

Кто покинул МастерШеф / Скриншот

Так, заданием для черных фартуков было приготовить хлебную корзину. Участники должны были приготовить минимум три вида разного хлеба и намазки к нему. Судьи предупреждали, что "черным фартукам" придется приготовить еще и четвертый хлеб на случай ЧП. Так называемый "план Б".

Кто покинул МастерШеф / Скриншот

Между тем, Денис решил, что три вида хлеба ему хватит и в последний момент уронил свою фокаччу на пол. Очевидно, что подать ее он не смог судьям во время вердиктов.

Таким образом, Денис Свирский не справился с заданием и даже вначале покинул кухню "Мастер Шеф". Однако уже через несколько минут, главный судья проекта - Эктор Хименес Браво вернул участника и дал ему белый фартук, но с черной меткой.

Кто покинул МастерШеф / Скриншот

Данная метка гарантирует участнику попадание в черные фартуки в следующем эпизоде.

Кто покинул "МастерШеф" в 24 выпуске от 24 мая

Таким образом, судьи решили спасти участника Дениса Свирского от выбывания из проекта. Однако уже в следующем эпизоде этот участник гарантировано наденет черных фартук.

Мастер Шеф / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о том, как пострадала ее квартира во время жесткой атаки россиян на столицу Украины - Киев.

Ранее также жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блогер Кристина Решетник, поделилась сколько набрала килограмм после своего отдыха с мужем в элитном отеле в турецком городе Белек.

Вас также может заинтересовать:

Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред