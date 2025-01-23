'Охота' на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

О чем речь:
- Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем шоу
- Футболист Денис Бойко может стать новым "Холостяком"
Ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем 14-го сезона. В своем Instagram он поделился, что подготовка к новому сезону уже идет полным ходом.
"Как вы знаете, я уже начал "охоту" на самых желанных холостяков страны. От вас зависит, кто станет главным героем 14-го сезона проекта. Поэтому голосуйте в следующей сториз", - отметил Решетник.
Далее Решетник поделился фото с украинским футболистом и бывшим вратарем "Динамо" и сборной Украины Денисом Бойко.
"На днях встретил легенду украинского футбола Дениса Бойко. Знакомы уже лет 10, поэтому Денис поделился, что он сейчас холостяк", - отметил телеведущий.
После этого он оставил голосование для подписчиц с шутливым вопросом, понравился ли им такой выбор.
Официальной информации о новом главном герое шоу пока нет, но интрига уже подогрета.
Григорий Решетник - что известно
Ранее Главред писал о том, Григорий Решетник раскрыл свой секрет крепких отношений. По его словам, все дело в общих взглядах и ценностях, сформированных еще в детстве.
Кроме этого, жена Григория Решетника заговорила о четвертом ребенке. Она мечтает о рождении дочери и даже решили ее назвать Викторией.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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