'Охота' на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

Ведущий оставил голосование для подписчиц.

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Решетников намекнул на нового героя шоу / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

О чем речь:

Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем шоу

Футболист Денис Бойко может стать новым "Холостяком"

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем 14-го сезона. В своем Instagram он поделился, что подготовка к новому сезону уже идет полным ходом.

"Как вы знаете, я уже начал "охоту" на самых желанных холостяков страны. От вас зависит, кто станет главным героем 14-го сезона проекта. Поэтому голосуйте в следующей сториз", - отметил Решетник.

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/ фото: инстаграм Решетника

Далее Решетник поделился фото с украинским футболистом и бывшим вратарем "Динамо" и сборной Украины Денисом Бойко.

"На днях встретил легенду украинского футбола Дениса Бойко. Знакомы уже лет 10, поэтому Денис поделился, что он сейчас холостяк", - отметил телеведущий.

/ фото: инстаграм Решетника

После этого он оставил голосование для подписчиц с шутливым вопросом, понравился ли им такой выбор.

Официальной информации о новом главном герое шоу пока нет, но интрига уже подогрета.

Григорий Решетник - что известно

Ранее Главред писал о том, Григорий Решетник раскрыл свой секрет крепких отношений. По его словам, все дело в общих взглядах и ценностях, сформированных еще в детстве.

Кроме этого, жена Григория Решетника заговорила о четвертом ребенке. Она мечтает о рождении дочери и даже решили ее назвать Викторией.

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Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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