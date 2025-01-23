Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

Речь идет о коллеге украинского актера.

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Цимбалюк, вероятно, закрутил новый роман / Коллаж: Главред, фото: соцсети Цимбалюка, olena_svitlytska

Коротко:

Цимбалюка заподозрили в новых отношениях с коллегой

Светлицкая рассказала о личной жизни

Вокруг личной жизни украинского актера Тараса Цимбалюка ходит немало интриг и слухов. Фанаты не успевают за обновлениями: то блогер Светлана Готочкина намекает на разрыв отношений, то мужчина демонстрирует, что они все еще вместе, то снова подтверждает свой холостяцкий статус.

Недавно масла в огонь подлила Елена Светлицкая - коллега актера, с которой он работал во многих проектах и снимал шуточные видео об отношениях.

видео дня

На этом фоне возникли новые догадки, что пара вместе.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

В интервью программе ЖВЛ Светлицкая расставила все точки над "і". Она рассказала, что на самом деле происходит в ее личной жизни и встречается ли с кем-то.

"Я красивая, привлекательная. Я это знаю. Но я всегда позволяю давать внимание только тем мужчинам, которые мне нравятся. Пока я этого не позволю, никто меня не пригласит (на свидание)", - сказала актриса в интервью программе ЖВЛ.

Также Светлицкая подтвердила, что не так давно разошлась с мужем, поэтому пока не готова к серьезным отношениям и быту.

"Конечно, супружеская жизнь принесла мне много счастья, но я хочу отдохнуть от быта. Замуж я точно не собираюсь", - подытожила Елена.

Тарас Цимбалюк - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, недавно Тарас Цимбалюк впервые после скандала показался со своей девушкой. Он опубликовал видео, на котором показал Светлану и без комментариев дал понять, что все у него хорошо.

Однако впоследствии Тарас Цимбалюк сделал другое публичное признание. Он официально объявил себя холостяком.

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Кто такой Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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