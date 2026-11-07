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Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

Анна Косик
7 ноября 2026, 15:40
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В местах попаданий баллистических ракет после массированной атаки продолжаются экспертизы.
Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект
Россияне вновь наносят удары по Украине северокорейскими ракетами большой дальности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Киевской области

Что сообщил Зеленский:

  • Во время атаки РФ Украина смогла перехватить очень мало ракет
  • Киев надеется на помощь партнеров в укреплении ПВО
  • По одному из ключевых энергообъектов оккупанты нанесли удар северокорейской ракетой

Страна-агрессор Россия ночью атаковала Украину 36 ракетами, летящими к цели по баллистической траектории. Обезвредить удалось лишь четыре из них. После атаки глава государства Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу ее последствий и восстановления поврежденных объектов.

По словам президента, низкая эффективность перехвата баллистических ракет связана с проблемой, которую Киев не может решить самостоятельно.

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"К сожалению, сохраняется значительный дефицит перехватчиков для "Пatriot", и помочь его преодолеть могут, прежде всего, Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы они дали Украине возможность защищать жизни", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны критически важно именно сейчас - и из-за приближения холодов, и из-за очередной совместной с союзниками попытки оживить переговорный процесс. Президент убежден, что интенсивность обстрелов в данный момент не случайна.

"Россия воспринимает дипломатию по-своему - как разновидность агрессии. И, усиливая удары по Украине, по нашей инфраструктуре именно в это время, Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на украинскую позицию и позицию партнеров", - отметил глава государства.

Зеленский выразил надежду, что Вашингтон и другие союзники займут принципиальную позицию.

РФ применила во время атаки северокорейскую ракету

По предварительным данным, по одному из ключевых энергообъектов, который получил повреждения, оккупанты нанесли удар ракетами KN-23 - их производит и поставляет России Северная Корея. Президент считает это аргументом в пользу более жесткой реакции мира на всех, кто помогает агрессору.

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект
Ракеты КНДР / Инфографика: Главред

"Это еще одно доказательство того, что глобальные санкционные режимы заслуживают ощутимого ужесточения - против каждого из тех в мире, кто оказывает свои "услуги" в уничтожении жизни", - заявил Зеленский.

Ситуация в Киеве после атак РФ сложная

Отдельно на совещании обсудили ситуацию в столице. Президент поручил министру внутренних дел Ивану Выговскому совместно с профильными службами и Киевской городской администрацией разработать запасные варианты организации движения общественного транспорта и привлечь дополнительные машины. Зеленский признал, что на данный момент на уровне города таких решений фактически нет.

Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о восстановлении энергетических объектов и задействованных для этого силах. Военные отчитались об использовании средств радиоэлектронной борьбы - по итогам определили направления, где РЭБ будет расширяться. Также отдельный доклад представил глава МИД Андрей Сибига.

Тем временем готовятся встречи в формате "Группы семи", где Украина будет представлена. Киев рассчитывает на новые взносы европейских государств в программу PURL - предварительные обязательства уже есть. Кроме того, ожидаются новые пакеты поддержки энергетики и дополнительные поставки для украинской логистики.

Россия может усилить обстрелы Украины

Главред писал, что, по словам политолога Андрея Золотарева, Россия не откажется от войны против Украины и после промежуточных выборов в США. Не добившись желаемого за столом переговоров, Москва переносит весь акцент на фронт и давление на украинский тыл.

Среди первоочередных шагов Москвы политолог выделяет давление на тыл и дипломатическую жесткость. Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования.

Массированный обстрел Украины 7 ноября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 ноября Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Без электроэнергии остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что Чернигов полностью остался без электроснабжения после ночной атаки российских ударных беспилотников. Из-за отсутствия электроснабжения движение общественного транспорта в городе было приостановлено.

Накануне сообщалось, что все ракеты оккупантов этой ночью были направлены на Киев и область, а главной целью вновь стала энергетика. Из-за атаки в столице возникли проблемы с поставками электроэнергии, воды и тепла.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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