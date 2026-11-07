РФ готовится к переговорам, запуская баллистику по Украине: Киев обратился к США

Что сообщил Зеленский:
- Основной целью ночной атаки РФ была энергетика
- Был нанесён удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом
- Украина рассчитывает на усиление поддержки со стороны США на фоне террора России
Страна-агрессор Россия накануне трехсторонних переговоров нанесла комбинированный удар по Украине, применив 172 дрона и 36 баллистических ракет.
Все ракеты были направлены на Киев и область, а главной целью вновь стала энергетика. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Из-за атаки в столице возникли проблемы с электроэнергией, водой и теплом. Повреждены жилые дома и Северный мост, частично разрушен детский сад.
Удар пришелся по подстанциях в Киевской области, от которых зависит энергоснабжение столицы и центральных регионов. Энергообъекты повреждены также в нескольких других областях.
Кроме Киева, атаке подверглись еще 12 регионов. Пострадали девять человек, среди них один ребенок. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, на местах попаданий продолжаются ремонтные и спасательные работы.
Чего Киев ждет от Вашингтона
Глава государства поблагодарил всех, кто ежедневно защищает страну и восстанавливает разрушенное, чтобы Украина пережила зиму. В то же время он отдельно обратился к американским партнерам, указав на масштаб угрозы для столицы.
"Но когда Россия пытается толкнуть Киев - многомиллионный город - и всю страну в блэкаут, нельзя оставлять Украину наедине. Мы рассчитываем на усиление двусторонней поддержки со стороны Америки", - подчеркнул Зеленский.
Особую роль президент отводит американским законодателям, связывая это с нарастанием интенсивности обстрелов.
"Мы рассчитываем на усиление внимания к Украине со стороны Конгресса США. Потому что Россия постоянно увеличивает количество своих ударов. Рассчитываем на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на Путина. Решительность и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира", - заявил президент.
Как победа демократов на выборах в США может изменить помощь Украине - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам эксперта-международника, кандидата политических наук Богдана Ференса, помощь Украине не вернется автоматически к объемам времен Джо Байдена.
Более сильная оппозиция сможет влиять на бюджет и тормозить отдельные решения президента. В то же время, глава Белого дома сохранит широкие полномочия, поэтому финансовая и военная поддержка Киева не изменится радикально.
Ночной удар РФ по Украине 7 ноября - что известно
Напомним, Главред писал, что Чернигов в субботу, 7 ноября, полностью остался без электроснабжения после ночной атаки российских ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине баллистическими ракетами и 172 ударными дронами. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 4 ракеты и 149 беспилотников.
Накануне стало известно, что во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Движение перекрыто в обоих направлениях. Сейчас на мосту работают коммунальщики.
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