Конденсат исчезнет мгновенно: домашняя хитрость для окон без лишних затрат

Переход на зимнее время и сокращение светового дня нередко сопровождаются изменением микроклимата в помещениях.

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Как избавиться от кондесата / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как провести быструю проверку дома за 10 минут

Почему важно следить за водостоками и крышей

С наступлением холодного сезона жилище становится особенно уязвимым к повышенной влажности. Если вовремя не выявить проблемные участки и не устранить источники сырости, на стенах, потолках и в труднодоступных углах постепенно появится плесень.

Помимо повреждения отделки и мебели, она может негативно сказаться на самочувствии и здоровье жильцов, пишет Express.

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Переход на зимнее время и сокращение светового дня нередко сопровождаются изменением микроклимата в помещениях. Люди реже открывают окна, больше времени проводят дома, чаще готовят еду, принимают горячий душ и сушат белье внутри помещений. Все эти повседневные действия увеличивают количество водяного пара в воздухе.

Одновременно с этим наружные стены и оконные стекла становятся холоднее. В результате теплый влажный воздух соприкасается с охлажденными поверхностями, образуя конденсат. Именно поэтому в холодные месяцы на окнах чаще появляются капли воды, а в помещениях с недостаточной вентиляцией создаются благоприятные условия для развития плесени.

Как провести быструю проверку дома за 10 минут

Чтобы не допустить распространения сырости, специалисты советуют начать с нескольких простых проверок.

Прежде всего необходимо оценить качество вентиляции. Следует убедиться, что вытяжки исправно работают, вентиляционные отверстия не закрыты, а решетки свободны от пыли и загрязнений.

Следующий шаг - осмотр потенциальных мест проникновения влаги с улицы. Особое внимание стоит уделить водосточным трубам, желобам, оконным конструкциям и участкам вокруг рам. Трещины в герметике, поврежденная краска и изношенные уплотнители могут стать причиной попадания дождевой воды внутрь здания.

Не стоит забывать и о мебели. Плесень часто развивается в местах, где воздух практически не циркулирует. Например, за массивными шкафами, диванами и другой мебелью, установленной вплотную к наружным стенам.

Чтобы улучшить воздухообмен, рекомендуется немного отодвинуть мебель от стен. Даже небольшой зазор позволит воздуху свободнее перемещаться и снизит вероятность образования скрытых влажных участков.

Почему важно следить за водостоками и крышей

Еще одной распространенной причиной сырости становятся неисправные водосточные системы. Засоренные желоба, поврежденные трубы и сместившиеся элементы кровли мешают нормальному отводу дождевой воды.

В результате осадки могут переливаться через края водостоков и попадать непосредственно на фасад, оконные рамы и подоконники. Особенно уязвимы старые деревянные конструкции: постоянное воздействие влаги постепенно приводит к разрушению древесины, появлению гнили и проникновению сырости внутрь помещения.

Полезно также обращать внимание на обстоятельства появления влажных пятен. Если проблема становится заметнее после сильного дождя, это может указывать на повреждение крыши, неисправность водостока или нарушение герметичности окон.

Своевременный осмотр жилья и устранение даже небольших дефектов помогут избежать серьезных последствий. Главное - не ждать, пока на стенах появятся темные пятна и неприятный запах плесени.

Смотрите видео - как предотвратить появление конденсата:

Создать здоровый микроклимат в жилище помогут ежедневный воздухообмен, стабильное тепло в комнатах и регулярное вытирание конденсата со стекол.

Такие простые действия не потребуют серьезных расходов, зато помогут предотвратить скопление влаги и образование плесени.

Ранее сообщалось о том, что одно бытовое средство спасет от конденсата. Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как ранее писал Главред, конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему. Это средство есть на кухне у каждой семьи.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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