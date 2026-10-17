Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

Вы узнаете:
- Как избавиться от жира на крышке сковороды
- Сколько времени и в чем нужно замачивать крышки
Крышка сковороды требует особого внимания при уборке кухни. Жир и грязь скапливаются не только на стеклянной поверхности, но и в труднодоступных местах возле ободка, ручки и креплений.
Но Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась домашним лайфхаком, с помощью которого от загрязнений на крышке не останется ни малейшего следа.
Чем отмыть грязь с крышки сковороды
Для очистки крышек блогерша предлагает использовать простые средства, которые можно найти дома: зубную пасту, соду и горячую воду.
"Берем зубную пасту и пальчиком наносим ее в труднодоступные места - туда, где скапливается весь жир и грязь. После этого в большую миску или на противень насыпаем соду. Заливаем водой и кладем туда крышки", - пояснила она.
Денисенко рекомендует дать крышкам полежать в содовом растворе несколько минут, чтобы облегчить дальнейшую очистку.
"Через 20–30 минут ополаскиваем и получаем новые крышки. Они просто сияют. Пользуйтесь", - добавила автор видео.
Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok Ирины Денисенко по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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