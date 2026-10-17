Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

Блогерша показала, как очистить крышку сковороды без специальных чистящих средств.

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Жир исчезнет даже из труднодоступных мест, если знать один лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как избавиться от жира на крышке сковороды

Сколько времени и в чем нужно замачивать крышки

Крышка сковороды требует особого внимания при уборке кухни. Жир и грязь скапливаются не только на стеклянной поверхности, но и в труднодоступных местах возле ободка, ручки и креплений.

Но Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась домашним лайфхаком, с помощью которого от загрязнений на крышке не останется ни малейшего следа.

видео дня

Чем отмыть грязь с крышки сковороды

Для очистки крышек блогерша предлагает использовать простые средства, которые можно найти дома: зубную пасту, соду и горячую воду.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

"Берем зубную пасту и пальчиком наносим ее в труднодоступные места - туда, где скапливается весь жир и грязь. После этого в большую миску или на противень насыпаем соду. Заливаем водой и кладем туда крышки", - пояснила она.

Денисенко рекомендует дать крышкам полежать в содовом растворе несколько минут, чтобы облегчить дальнейшую очистку.

"Через 20–30 минут ополаскиваем и получаем новые крышки. Они просто сияют. Пользуйтесь", - добавила автор видео.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok Ирины Денисенко по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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