Сократит расходы в разы: зачем нужна синяя деталь в отсеке стиральной машины

В стиральной машине есть незаметная деталь, которая помогает более экономно использовать моющее средство.

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Как деталь в отсеке для геля помогает сэкономить / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Для чего нужна синяя заслонка в отсеке для моющих средств

Как она помогает сократить расходы на стирку

Почему эта деталь важна при предварительной стирке

Небольшая синяя заслонка в отсеке для моющих средств стиральной машины может помочь сэкономить деньги и сделать стирку более удобной. Однако многие пользователи не знают, для чего она предназначена, и не используют её возможности.

Главред выяснил, как работает эта деталь и почему стоит обратить на нее внимание.

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Для чего нужна синяя заслонка в стиральной машине

Синяя пластиковая заслонка расположена в отсеке для моющих средств. Во многих моделях она закрывает примерно треть контейнера. Деталь можно поднимать и опускать, однако ее назначение остается непонятным для части владельцев стиральных машин.

Одна из главных функций заслонки - помогать точно дозировать моющее средство, пишет Kobieta Onet. На её поверхности обычно есть шкала с отметками от 50 до 200 мл. Благодаря этому можно отмерить нужное количество средства без отдельного мерного стаканчика.

Как заслонка помогает сэкономить на стирке

Точное дозирование позволяет избежать чрезмерного использования моющего средства. Если наливать его больше, чем нужно, упаковка закончится быстрее, а расходы на стирку будут расти.

Использование шкалы помогает контролировать количество средства для каждого цикла. Это особенно удобно, если на упаковке нет мерного колпачка или его легко потерять.

Почему заслонка важна при предварительной стирке

Синяя деталь выполняет ещё одну функцию - помогает регулировать момент попадания моющего средства в барабан.

При использовании режима предварительной стирки заслонка остается закрытой, чтобы средство не попало в барабан раньше времени. Она открывается после завершения этого этапа, обеспечивая подачу моющего средства на следующем этапе цикла.

Итак, прежде чем покупать дополнительные аксессуары для стирки, стоит проверить отсек своей стиральной машины. Небольшая заслонка может оказаться полезной деталью, которая поможет точнее дозировать моющее средство и рациональнее использовать его запасы.

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