Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат после трех минут удивил

Андреа Джин показала, как очистить бачок унитаза от минеральных отложений с помощью белого уксуса и обычной щетки.

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Зачем наливать уксус в бачок унитаза: налет исчезает за три минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как очистить бачок унитаза от налета

Чем почистить бачок унитаза изнутри

Можно ли чистить бачок унитаза уксусом

Со временем внутри бачка унитаза накапливаются минеральные отложения, которые могут вызывать появление налета и желтых пятен. Чтобы избавиться от загрязнений, не обязательно покупать специальные чистящие средства - иногда помогает обычный уксус. Эксперт по уборке Андреа Джин показала, как очистить бачок унитаза за несколько минут и на что стоит обратить внимание во время процедуры. Как это сделать - рассказывает Главред.

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Как почистить бачок унитаза уксусом

Бачок, который Андреа Джин использовала для демонстрации, не чистили в течение многих лет. Внутри скопились минеральные отложения, которые могли способствовать появлению желтых пятен и налета в унитазе.

Эксперт предлагает использовать белый дистиллированный уксус и щетку, чтобы очистить загрязненные участки. Для процедуры, по её словам, не обязательно полностью перекрывать воду и сливать её из бачка.

"Если вы возьмете немного белого дистиллированного уксуса, можете распылить его сюда. Опять же, мы делаем это самым простым из возможных способов", - отметила она.

Сколько уксуса нужно для очистки бачка унитаза

Для демонстрации Андреа Джин использовала примерно одну чашку уксуса. Жидкость можно распылить на загрязнённые участки или просто вылить внутрь бачка.

В то же время эксперт обратила внимание на возможное воздействие кислоты на резиновые элементы и прокладки. Поэтому она советует не оставлять уксус надолго.

"Не оставляйте его надолго, особенно если боитесь, что это может привести к повреждениям. Я делала это много раз и никогда не сталкивалась с проблемами", - рассказала Андреа Джин.

Как удалить минеральный налет в бачке унитаза

После нанесения уксуса нужно взять чистую зубную щетку или другую щетку, которой удобно доставать до узких участков. Ею следует тщательно потереть поверхности, на которых скопились отложения.

Во время демонстрации загрязнения начали отходить уже в процессе чистки. Изначально автор видео планировала потратить на процедуру около 10 минут, но добилась результата раньше.

"Итак, это заняло всего около трёх минут тщательной чистки. Давайте теперь промоем и посмотрим, что будет. О да, замечательно!" - прокомментировала результат блогерша.

После промывки водой бачок выглядел заметно чище. На поверхности остались отдельные тёмные пятна, однако автор видео отметила, что повторная чистка поможет улучшить результат.

Смотрите видео о том, как чистить бачок унитаза:

Как часто нужно чистить бачок унитаза

Регулярная очистка помогает поддерживать бачок в надлежащем состоянии и уменьшать необходимость в частой чистке самого унитаза. Андреа Джин рекомендует повторять процедуру несколько раз в год.

"И вы заметите, что благодаря этому придется реже чистить унитаз. Я рекомендую делать это каждый сезон, то есть три-четыре раза в год, в зависимости от того, как часто вы об этом вспоминаете", - посоветовала Андреа Джин.

После очистки на дне бачка может остаться осадок. По словам автора видео, его можно убрать с помощью пылесоса для жидкостей или дать ему стечь во время слива воды.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

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О персоне: Андреа Джин Андреа Джин - ютубер, автор контента и основательница сайта AndreaJeanCleaning.com. На YouTube-канале "Andrea Jean Cleaning" она рассказывает об интересных хитростях и секретах уборки и организации пространства в квартире или доме.

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