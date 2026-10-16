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Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Мария Николишин
16 октября 2026, 15:03
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Смесь теплой воды, моющего средства и уксуса поможет освежить ткань и удалить загрязнения.
Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки
Как почистить стулья дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить смесь для чистки обивки стульев
  • Чем удалить пятна, не повредив ткань

Стулья на кухне пачкаются быстрее всего. На них часто попадают крошки от еды и остаются пятна от напитков. Многим кажется, что почистить обивку можно только специальными средствами, но это не так.

Главред решил разобраться, как самостоятельно почистить обивку стульев.

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Чем можно чистить стулья

Обивку стульев можно очистить от пятен и загрязнений в домашних условиях с помощью теплой воды, жидкого мыла и белого уксуса. Такой способ поможет освежить ткань без дорогостоящих услуг химчистки, однако перед обработкой важно проверить маркировку материала и не переувлажнять наполнитель, пишет Diario Uno.

Как подготовить стулья к чистке

Прежде чем использовать моющие средства, нужно удалить пыль, крошки и другие сухие загрязнения. Для этого подойдет пылесос с мягкой щеткой-насадкой. Особое внимание стоит уделить швам, где часто скапливаются остатки еды и мелкий мусор.

Также необходимо выяснить, какие средства разрешено использовать для конкретной ткани.

Маркировка W означает, что материал можно очищать средствами на водной основе, S указывает на использование растворителей, а WS допускает оба варианта.

Если проигнорировать эти обозначения, на поверхности могут остаться разводы или повреждения.

Как приготовить смесь для чистки обивки

Для домашнего средства понадобятся простые ингредиенты, которые обычно есть на кухне:

  • 1 литр теплой воды;
  • 1 столовая ложка жидкого средства для мытья посуды или нейтрального мыла;
  • половина стакана белого уксуса;
  • 1 чайная ложка пищевой соды - по желанию, для обработки стойких пятен.

Воду нужно смешать с мылом и уксусом до образования пены. Для работы используют мягкую щетку или чистую губку, набирая именно пену, а не большое количество жидкости. Это поможет избежать чрезмерного намокания ткани и внутреннего наполнителя.

Перед полноценной чисткой целесообразно протестировать смесь на небольшом, малозаметном участке обивки. Если ткань меняет цвет или повреждается, от такого способа стоит отказаться.

Как удалить пятна и высушить ткань

Очищать поверхность нужно постепенно, обрабатывая отдельно сиденье и спинку. Мягкой щеткой или губкой следует выполнять круговые движения, уделяя больше внимания загрязненным участкам. При этом не стоит сильно тереть ткань или пропитывать ее смесью.

После обработки остатки моющего средства нужно удалить чистой микрофибровой салфеткой, слегка смоченной водой. Затем к обивке прижимают сухую ткань или абсорбирующую бумагу, чтобы впитать лишнюю влагу.

Как почистить мягкую мебель – видео:

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Об источнике: Diario Uno

Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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