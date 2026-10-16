Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банки

Юрий Берендий
16 октября 2026, 04:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Луковую шелуху используют для приготовления настоя, компоста и подкормки растений.
Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банки
Луковая шелуха для огорода - как приготовить удобрение дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как использовать луковую шелуху для растений
  • Как приготовить настой из луковой шелухи
  • Как подкармливать комнатные цветы луковой шелухой

Луковую шелуху можно использовать для приготовления настоя, компостирования и ухода за комнатными растениями. Опытные огородники собирают её в течение зимы, чтобы весной иметь запас органического сырья для сада и огорода. Огородница и автор YouTube-канала "Всего понемногу в деревне" Татьяна рассказала, как использует луковую шелуху для ухода за растениями, чем отличаются способы её применения и какие комнатные цветы обрабатывает настоем. Как приготовить такую подкормку и что ещё стоит знать о луковой шелухе - выяснял Главред.

Зачем собирать луковую шелуху зимой

Раньше луковую шелуху в основном собирали перед Пасхой, чтобы красить крашенки. Теперь огородницы заготовляют её в течение всего холодного сезона, ведь это сырьё может пригодиться для ухода за растениями.

видео дня

"Ещё в молодости я не собирала столько луковой шелухи, как сейчас. Раньше его заготавливали весной, перед Пасхой, когда готовили настой и красили крашенки. А теперь мы, опытные огородники, не выбрасываем его в мусор, а собираем в течение всей зимы и храним до весны", - рассказала Татьяна.

По словам огородницы, луковая шелуха содержит различные биологически активные вещества, в частности минеральные соединения, каротиноиды и фитонциды. Именно поэтому она использует её для приготовления настоев и добавляет в компост.

Татьяна также считает, что запах лука может отпугивать некоторых вредителей.

Чем полезна луковая шелуха для растений

Огородница обращает внимание на никотиновую кислоту, бор и витамины группы B, которые она упоминает среди компонентов луковой шелухи.

"В луковой шелухе содержится никотиновая кислота, которая, на мой взгляд, способствует росту и развитию растений и помогает формированию корневой системы. Также она содержит бор, необходимый для полноценного развития многих культур, в частности яблонь, клубники и томатов. А витамины группы B важны для роста растений и формирования зеленой массы", - отметила Татьяна.

Отдельно огородница упоминает фитонциды, которым приписывают способность подавлять определенные микроорганизмы.

Как приготовить настой из луковой шелухи

Один из способов использования луковой шелухи - приготовление водного настоя. Татьяна советует залить шелуху кипятком и оставить на несколько дней, чтобы вода впитала часть веществ из сырья. Перед использованием настой нужно разбавить.

"Можно приготовить насыщенный настой из луковой шелухи: залить её кипятком и оставить на несколько дней. Затем разбавить водой в соотношении один к одному и поливать растения", - пояснила огородница.

По её рецепту настой разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть к одному литру концентрата добавляют один литр воды и получают два литра готового раствора.

После разбавления смесь можно использовать для полива растений под корень. Перед применением на всех культурах следует проверить реакцию конкретного растения на небольшом участке и не увеличивать концентрацию без необходимости.

Татьяна также рассказала о способе ухода за помидорами, в котором сочетает концентрат луковой настойки с молоком.

"Если готовите десять литров раствора, нужно взять два литра концентрата луковой шелухи. Я также добавляю пол-литра обычного жирного молока, которого у меня достаточно, ведь у меня есть козочка", - рассказала огородница.

По словам Татьяны, молоко она использует для ухода за помидорами, но не советует применять его для перца.

Как использовать луковую шелуху при посадке и для мульчирования

Еще один способ, который применяет Татьяна, - добавление луковой шелухи непосредственно в посадочные ямки. Для этого огородница заранее немного увлажняет сырье, чтобы оно не разлеталось во время работы.

"В подготовленные ямки кладу луковую шелуху. Предварительно немного увлажняю её, чтобы она не разлеталась и не мешала во время посадки", - пояснила она.

Огородница также рассказала, что луковую шелуху можно использовать в качестве мульчи. Для этого её смешивают с верхним слоем почвы возле растений. Во время полива или дождя часть веществ из органического материала постепенно будет попадать в почву.

Однако сама Татьяна предпочитает другие способы использования этого сырья.

"Луковую шелуху можно применять и в качестве мульчи, смешивая её с верхним слоем почвы возле растений. Но мы такой способ не используем. Зато чаще добавляем её в компост или готовим насыщенный настой для подкормки", - отметила огородница.

Компостирование позволяет перерабатывать органические остатки и возвращать часть питательных веществ в почву. Луковую шелуху следует добавлять в компост вместе с другими органическими материалами, чтобы поддерживать сбалансированный состав смеси и обеспечить надлежащее разложение.

Как подкармливать комнатные цветы настоем луковой шелухи

Татьяна использует луковый настой не только на огороде, но и для ухода за комнатными растениями. По её словам, раствор можно применять для полива под корень, опрыскивания листьев или их протирания.

Для этого огородница готовит разбавленный настой и распределяет его по разной посуде в зависимости от способа использования.

"Разбавляем настой водой в соотношении один к одному: из одного литра концентрата получаем два литра раствора. Затем распределяем его по разной посуде. В одной емкости будет раствор для протирания листьев, в другой - для опрыскивания, а в третьей - для полива", - рассказала Татьяна.

Смотрите видео о том, как использовать луковую шелуху для компоста:

Во время протирания листьев можно одновременно удалить пыль. Однако луковый настой не обладает доказанной универсальной способностью улучшать газообмен растений, а его применение не должно заменять обычный уход.

"Драцена хорошо реагирует на влажную уборку листьев. Она также любит опрыскивание, даже зимой. Можно делать это раз в неделю или просто протирать листья", - отметила садовод.

Татьяна также использует настой для ухода за кротоном. По её наблюдениям, после протирания листьев растение выглядит свежее.

Для фикуса Бенджамина садовод выбирает опрыскивание, поскольку он вырос почти до потолка и имеет много листьев. Так же она обрабатывает молодые драцены, которые размножала летом.

Как хранить лук и луковую шелуху зимой

Чтобы иметь запас сырья для будущих подкормок, луковую шелуху собирают в течение зимы и хранят в большой ёмкости. Она должна оставаться сухой, поскольку избыточная влага может привести к появлению плесени и порче. Для хранения лучше выбирать сухое место с надлежащей вентиляцией.

Татьяна также показала, как хранит лук, и рассказала об особенностях разных сортов. По её наблюдениям, из-за аномально тёплой зимы часть луковиц начала прорастать раньше, чем обычно.

Огородница отметила, что сорт Red Baron сохранился довольно хорошо: среди луковиц много твёрдых и качественных, а проросших немного. Даже луковицы, пострадавшие от солнца, по её словам, не начали гнить.

Другая ситуация с сортом Gladstone, который начал портиться еще осенью. Поэтому его пришлось использовать в первую очередь. Прорастает и лук неизвестного сорта, который Татьяна приобрела в магазине.

Сорт Candy, по словам огородницы, также начал прорастать. Она связывает это с ранним созреванием сорта. В то же время среди луковиц еще остались твердые экземпляры, пригодные для употребления.

Татьяна также показала лук сорта Exhibition, который стал мягче, но, по её словам, остаётся вкусным. Для дальнейшего использования она отбирает более твёрдые луковицы, а те, что уже проросли, планирует высаживать в грунт, чтобы получать зелёную зелень.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: "Всго понемногу в деревне"

"Всго понемногу в деревне" - украинский YouTube-канал жителей небольшого села в Ровенской области Татьяны и Владимира, которые показывают зрителям, как ухаживают за растениями на огороде, выращивают плодовые деревья и виноград.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:53Регионы
Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:38Украина
Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Последние новости

05:55

"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

05:11

Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

04:51

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банкиВидео

04:12

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с выдрой за 46 с

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
03:39

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садоводаВидео

03:03

Апельсиновые корки против вредителей: как приготовить домашний настой для растений

02:15

Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

01:04

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатораВидео

Реклама
15 октября, четверг
23:53

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

21:06

Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

Реклама
20:40

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

20:11

Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

20:01

Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

20:00

Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

19:55

РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

19:50

"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

19:36

Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

Реклама
17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять