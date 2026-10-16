Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банки

Луковую шелуху используют для приготовления настоя, компоста и подкормки растений.

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Луковая шелуха для огорода - как приготовить удобрение дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как использовать луковую шелуху для растений

Как приготовить настой из луковой шелухи

Как подкармливать комнатные цветы луковой шелухой

Луковую шелуху можно использовать для приготовления настоя, компостирования и ухода за комнатными растениями. Опытные огородники собирают её в течение зимы, чтобы весной иметь запас органического сырья для сада и огорода. Огородница и автор YouTube-канала "Всего понемногу в деревне" Татьяна рассказала, как использует луковую шелуху для ухода за растениями, чем отличаются способы её применения и какие комнатные цветы обрабатывает настоем. Как приготовить такую подкормку и что ещё стоит знать о луковой шелухе - выяснял Главред.

Зачем собирать луковую шелуху зимой

Раньше луковую шелуху в основном собирали перед Пасхой, чтобы красить крашенки. Теперь огородницы заготовляют её в течение всего холодного сезона, ведь это сырьё может пригодиться для ухода за растениями.

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"Ещё в молодости я не собирала столько луковой шелухи, как сейчас. Раньше его заготавливали весной, перед Пасхой, когда готовили настой и красили крашенки. А теперь мы, опытные огородники, не выбрасываем его в мусор, а собираем в течение всей зимы и храним до весны", - рассказала Татьяна.

По словам огородницы, луковая шелуха содержит различные биологически активные вещества, в частности минеральные соединения, каротиноиды и фитонциды. Именно поэтому она использует её для приготовления настоев и добавляет в компост.

Татьяна также считает, что запах лука может отпугивать некоторых вредителей.

Чем полезна луковая шелуха для растений

Огородница обращает внимание на никотиновую кислоту, бор и витамины группы B, которые она упоминает среди компонентов луковой шелухи.

"В луковой шелухе содержится никотиновая кислота, которая, на мой взгляд, способствует росту и развитию растений и помогает формированию корневой системы. Также она содержит бор, необходимый для полноценного развития многих культур, в частности яблонь, клубники и томатов. А витамины группы B важны для роста растений и формирования зеленой массы", - отметила Татьяна.

Отдельно огородница упоминает фитонциды, которым приписывают способность подавлять определенные микроорганизмы.

Как приготовить настой из луковой шелухи

Один из способов использования луковой шелухи - приготовление водного настоя. Татьяна советует залить шелуху кипятком и оставить на несколько дней, чтобы вода впитала часть веществ из сырья. Перед использованием настой нужно разбавить.

"Можно приготовить насыщенный настой из луковой шелухи: залить её кипятком и оставить на несколько дней. Затем разбавить водой в соотношении один к одному и поливать растения", - пояснила огородница.

По её рецепту настой разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть к одному литру концентрата добавляют один литр воды и получают два литра готового раствора.

После разбавления смесь можно использовать для полива растений под корень. Перед применением на всех культурах следует проверить реакцию конкретного растения на небольшом участке и не увеличивать концентрацию без необходимости.

Татьяна также рассказала о способе ухода за помидорами, в котором сочетает концентрат луковой настойки с молоком.

"Если готовите десять литров раствора, нужно взять два литра концентрата луковой шелухи. Я также добавляю пол-литра обычного жирного молока, которого у меня достаточно, ведь у меня есть козочка", - рассказала огородница.

По словам Татьяны, молоко она использует для ухода за помидорами, но не советует применять его для перца.

Как использовать луковую шелуху при посадке и для мульчирования

Еще один способ, который применяет Татьяна, - добавление луковой шелухи непосредственно в посадочные ямки. Для этого огородница заранее немного увлажняет сырье, чтобы оно не разлеталось во время работы.

"В подготовленные ямки кладу луковую шелуху. Предварительно немного увлажняю её, чтобы она не разлеталась и не мешала во время посадки", - пояснила она.

Огородница также рассказала, что луковую шелуху можно использовать в качестве мульчи. Для этого её смешивают с верхним слоем почвы возле растений. Во время полива или дождя часть веществ из органического материала постепенно будет попадать в почву.

Однако сама Татьяна предпочитает другие способы использования этого сырья.

"Луковую шелуху можно применять и в качестве мульчи, смешивая её с верхним слоем почвы возле растений. Но мы такой способ не используем. Зато чаще добавляем её в компост или готовим насыщенный настой для подкормки", - отметила огородница.

Компостирование позволяет перерабатывать органические остатки и возвращать часть питательных веществ в почву. Луковую шелуху следует добавлять в компост вместе с другими органическими материалами, чтобы поддерживать сбалансированный состав смеси и обеспечить надлежащее разложение.

Как подкармливать комнатные цветы настоем луковой шелухи

Татьяна использует луковый настой не только на огороде, но и для ухода за комнатными растениями. По её словам, раствор можно применять для полива под корень, опрыскивания листьев или их протирания.

Для этого огородница готовит разбавленный настой и распределяет его по разной посуде в зависимости от способа использования.

"Разбавляем настой водой в соотношении один к одному: из одного литра концентрата получаем два литра раствора. Затем распределяем его по разной посуде. В одной емкости будет раствор для протирания листьев, в другой - для опрыскивания, а в третьей - для полива", - рассказала Татьяна.

Смотрите видео о том, как использовать луковую шелуху для компоста:

Во время протирания листьев можно одновременно удалить пыль. Однако луковый настой не обладает доказанной универсальной способностью улучшать газообмен растений, а его применение не должно заменять обычный уход.

"Драцена хорошо реагирует на влажную уборку листьев. Она также любит опрыскивание, даже зимой. Можно делать это раз в неделю или просто протирать листья", - отметила садовод.

Татьяна также использует настой для ухода за кротоном. По её наблюдениям, после протирания листьев растение выглядит свежее.

Для фикуса Бенджамина садовод выбирает опрыскивание, поскольку он вырос почти до потолка и имеет много листьев. Так же она обрабатывает молодые драцены, которые размножала летом.

Как хранить лук и луковую шелуху зимой

Чтобы иметь запас сырья для будущих подкормок, луковую шелуху собирают в течение зимы и хранят в большой ёмкости. Она должна оставаться сухой, поскольку избыточная влага может привести к появлению плесени и порче. Для хранения лучше выбирать сухое место с надлежащей вентиляцией.

Татьяна также показала, как хранит лук, и рассказала об особенностях разных сортов. По её наблюдениям, из-за аномально тёплой зимы часть луковиц начала прорастать раньше, чем обычно.

Огородница отметила, что сорт Red Baron сохранился довольно хорошо: среди луковиц много твёрдых и качественных, а проросших немного. Даже луковицы, пострадавшие от солнца, по её словам, не начали гнить.

Другая ситуация с сортом Gladstone, который начал портиться еще осенью. Поэтому его пришлось использовать в первую очередь. Прорастает и лук неизвестного сорта, который Татьяна приобрела в магазине.

Сорт Candy, по словам огородницы, также начал прорастать. Она связывает это с ранним созреванием сорта. В то же время среди луковиц еще остались твердые экземпляры, пригодные для употребления.

Татьяна также показала лук сорта Exhibition, который стал мягче, но, по её словам, остаётся вкусным. Для дальнейшего использования она отбирает более твёрдые луковицы, а те, что уже проросли, планирует высаживать в грунт, чтобы получать зелёную зелень.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

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Об источнике: "Всго понемногу в деревне" "Всго понемногу в деревне" - украинский YouTube-канал жителей небольшого села в Ровенской области Татьяны и Владимира, которые показывают зрителям, как ухаживают за растениями на огороде, выращивают плодовые деревья и виноград.

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