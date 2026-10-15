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Как сохранить тепло и сократить расходы - поможет один предмет из кухни

Руслана Заклинская
15 октября 2026, 19:10
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Сохранить больше тепла в доме можно с помощью простого лайфхака с радиатором.
Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни
Фольга может помочь повысить эффективность отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как фольга за радиатором помогает сохранять тепло в доме
  • Сколько энергии можно сэкономить благодаря теплоотражающему материалу
  • Какие еще простые способы повышают эффективность отопления

В холодное время года важно не только обогревать дом, но и не терять драгоценное тепло. Один из простых способов сделать отопление более эффективным - разместить специальную теплоотражающую фольгу за батареей.

Главред узнал, как обычная фольга за радиатором помогает уменьшить потери тепла и сколько энергии можно сэкономить благодаря этому способу.

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Как фольга за радиатором помогает сохранять тепло

Как пишет британское издание Express, специалисты компании по установке котлов BOXT рекомендуют использовать радиаторную фольгу прежде всего в тех случаях, когда батареи закреплены на наружных стенах с недостаточной теплоизоляцией.

Радиаторная фольга - это тонкий отражающий материал, обычно на основе алюминия, который размещают между батареей и стеной. Он отражает часть теплового излучения обратно в помещение, уменьшая потери тепла через стену.

Особенно полезным такое решение может быть для радиаторов, установленных у наружных стен, в частности под окнами. По данным BOXT, в таких условиях часть тепла может теряться через стену, а не использоваться для обогрева комнаты.

Сколько тепла можно сэкономить благодаря фольге

По данным британского Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust), отражающие панели для радиаторов могут уменьшить потери тепла через стены и помочь сэкономить на отоплении. В то же время результат зависит от теплоизоляции дома, расположения батарей и особенностей системы отопления.

Исследование Университета Солфорда показало, что использование теплоотражающей фольги может сократить потребление газа на отопление помещений примерно на 2,9% в типичный зимний день в Великобритании. В исследуемых условиях потери тепла через наружные стены сокращались до 54%, а при оптимальном сценарии - до 66%.

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Ккак подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Таким образом, эти показатели касаются именно уменьшения потерь через стены, а не общего потребления энергии или суммы счетов. Наибольшую пользу фольга может принести в домах с недостаточно утепленными наружными стенами.

Как повысить эффективность радиаторов

Есть и другие простые способы повысить эффективность отопления:

  1. Не закрывайте батареи. Не сушите на них одежду и не ставьте вплотную мебель или другие предметы, которые препятствуют циркуляции тёплого воздуха.
  2. Удаляйте воздух из системы. Если верхняя часть радиатора остаётся холодной, а нижняя - тёплой, причиной может быть воздух внутри. В таком случае может потребоваться стравливание воздуха из системы в соответствии с инструкцией производителя.
  3. Регулярно очищайте батареи. Пыль между секциями и на поверхности радиатора может препятствовать циркуляции воздуха. Для очистки труднодоступных мест можно использовать специальную щетку.

Сочетание этих мер поможет эффективнее использовать тепло и уменьшить его потери. В то же время реальная экономия будет зависеть от состояния дома, качества утепления и работы системы отопления.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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