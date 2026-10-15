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Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в моде

Юрий Берендий
15 октября 2026, 17:16
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Причина часто кроется в ослабевших пружинах батарейного отсека, а исправить ее можно за минуту без покупки нового устройства.
Кусочек фольги поможет пульту снова заработать
Кусочек фольги поможет пульту снова заработать / Коллаж: Главред, фото: Wikimedia Commons/MikeRun, Wikimedia Commons/images-of-elements.com

Вы узнаете:

  • Почему пульт не работает даже с новыми батарейками
  • Как правильно подложить фольгу в батарейный отсек
  • Что делать, если на контактах появился зеленый налет

Пульт от телевизора может перестать реагировать на нажатие кнопок даже после замены батареек, и чаще всего в этом виноваты ослабленные контактные пружины, которые легко исправить с помощью кусочка алюминиевой фольги, сообщает Smakosze.

Как вернуть пульту работоспособность за несколько минут и в какой еще ситуации фольга заменит батарейку нужного размера, выяснял Главред.

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Почему пульт не работает даже с новыми батарейками

С такой неисправностью сталкивается почти каждая семья, ведь пульт изнашивается быстрее, чем большинство другой аудио- и видеотехники. Контактные пружины в батарейном отсеке со временем теряют упругость, а именно от них зависит, дойдет ли ток до электронной схемы.

Результат всегда один и тот же: батарейки новые, а пульт всё равно не реагирует или срабатывает только после сильного нажатия на кнопки.

Дело, как правило, не в элементе питания, а в металлической пружине, которая прижимает его к контакту. Из-за частого открывания крышки и замены батареек пружина постепенно растягивается, ослабевает и перестает плотно прилегать к полюсу. Образуется микроскопический зазор, через который ток проходит с перебоями или не проходит вовсе.

Восстановить работу пульта можно без покупки нового устройства или поиска замены в магазине. Достаточно усилить давление пружины на батарейку, и проблема в большинстве случаев исчезает на долгие месяцы.

Как подложить фольгу в пульт: пошаговая инструкция

Небольшой кусочек алюминиевой фольги, сложенный в несколько слоев и помещенный между батарейкой и ослабленной пружиной, работает как дополнительная прокладка. Он увеличивает давление и площадь контакта. Фольга хорошо проводит ток, поэтому не нарушает работу электрической цепи, а лишь устраняет зазор, из-за которого прерывался контакт.

Кусочек должен быть примерно размером с ноготь и сложен пополам или вчетверо, чтобы получить нужную толщину и упругость. Слишком тонкий не даст эффекта, а слишком толстый может не поместиться в отсек вместе с крышкой.

Прежде чем подложить фольгу, стоит протереть контакты сухой тряпкой. Налёт и пыль способны блокировать контакт не хуже растянутой пружины.

Подобный прием демонстрирует автор англоязычного YouTube-канала Smart Fox. Сначала он вынимает из пульта оба элемента питания, а затем несколько раз перегибает оторванный листок.

"В итоге кусочек алюминиевой фольги должен стать чуть толще, ведь мы складывали его много раз, но в то же время не слишком большим, так как он должен поместиться в батарейный отсек пульта. Если он ещё не совсем подходит, его придётся немного подрезать ножницами", - объясняет автор канала.

Фольга вместо батарейки нужного размера

Блогер обращает внимание ещё на одну ситуацию, когда этот приём пригодится: под рукой оказался только один элемент питания соответствующего формата, а второй - меньшего размера.

"Например, если у вас есть только одна батарейка нужного размера, можно использовать алюминиевую фольгу, ведь она проводит ток, чтобы компенсировать второй отсек. Таким образом пульт будет работать даже с неподходящей батарейкой", - отмечает автор Smart Fox.

В видео он сначала вставляет в пульт одну батарейку, затем кладет сложенную прокладку во второй отсек и только после этого устанавливает батарейку меньшего размера, как обычно. Токопроводящий слой заполняет лишнее пространство между элементом питания и контактом.

Что делать, если на пружинах появился зеленый налет

Если даже после использования фольги пульт работает с перебоями, а на пружинах виден зеленоватый налет, это признак коррозии, а не просто механического износа, пишет Smakosze.

В таком случае помогает осторожное протирание контактов ватной палочкой, смоченной в уксусе. По данным издания, уксус растворяет налет, не повреждая чувствительную электронику.

Все манипуляции лучше проводить с вынутыми батарейками, а палочку лишь слегка увлажнять, чтобы жидкость не попала внутрь корпуса. Такой трюк ничего не стоит и занимает меньше времени, чем поход в магазин за новыми батарейками.

Как еще можно использовать фольгу
Как ещё можно использовать фольгу / Инфографика: Главред

Другие способы использования фольги в домашних условиях

Также Главред рассказывал, зачем класть фольгу на гладильную доску: отраженное тепло прогревает ткань снизу, однако для паровых станций и деликатных вещей этот метод противопоказан.

Кроме того, мы объясняли, почему фольгу кладут в посудомоечную машину: совет имеет реальную химическую основу, но работает только с одним типом металла.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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