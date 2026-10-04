Зачем класть шарик из фольги в ванной: неожиданная польза для дома

Алюминиевая фольга может стать полезным помощником в быту. Рассказываем, как использовать шарик из фольги для очистки металла и где ещё он может пригодиться.

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Как шарик из фольги помогает при уборке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем скручивать фольгу в шарик для уборки

Как очистить металлические поверхности без лишней химии

Где ещё можно использовать алюминиевую фольгу

Алюминиевая фольга - недорогой и универсальный материал, который обычно используют на кухне для запекания или упаковки продуктов. Однако обычная фольга, скомканная в небольшой шарик, может стать полезным инструментом для очистки некоторых металлических поверхностей вместо металлических губок, жестких щеток и части бытовой химии. Главред расскажет подробнее.

По информации издания Kertvar, алюминиевый шарик из фольги можно использовать в ванной комнате и на кухне для механического удаления отдельных видов стойких загрязнений.

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Как использовать фольгу для уборки в ванной и на кухне

Шарик из фольги может действовать как абразивное средство и помогать очищать некоторые металлические поверхности от загрязнений. В то же время использовать его нужно осторожно, поскольку жесткая фольга способна оставлять царапины.

Для очистки можно приготовить простую смесь из лимонного сока и пищевой соды.

Алгоритм применения:

Смешайте свежевыжатый лимонный сок с небольшим количеством пищевой соды до образования кашицы.

Нанесите смесь на загрязнённые участки, например смесители, раковину или отдельные металлические поверхности, и оставьте на несколько минут.

Скомкайте кусок фольги в плотный шарик и осторожно протрите загрязнения. После этого поверхность тщательно промойте водой и вытрите насухо.

Такой способ может помочь справиться с частью мыльного налета, известковыми отложениями или загрязнениями на устойчивых металлических поверхностях. Перед использованием желательно проверить метод на небольшом незаметном участке.

Фольгу не следует использовать для очистки керамических, стеклянных, глянцевых пластиковых поверхностей и варочных панелей, в частности индукционных. Абразивное действие может оставить царапины или повредить покрытие.

Как очистить духовку, решетки и гриль

Пригоревшие остатки пищи и жир на противнях, решетках духовки или гриля часто требуют длительного замачивания. Шарик из фольги можно использовать как механическое средство для очистки металлических решеток от части нагара и загрязнений.

Для этого можно взять даже использованную фольгу, если она чистая и не контактировала с опасными веществами. Её сминают в плотный шарик и осторожно протирают загрязнённые металлические прутья. В то же время не стоит слишком сильно тереть поверхность, чтобы не повредить её покрытие.

Как ещё можно использовать фольгу в быту

Ускорение глажки

Если положить слой алюминиевой фольги под чехол гладильной доски, она может отражать часть тепла обратно в ткань. Это может помочь быстрее разглаживать некоторые виды одежды. Фольгу нужно размещать именно под чехлом, а не непосредственно под утюгом.

Очистка серебра и столовых приборов

Алюминиевую фольгу также используют при чистке потемневшего серебра. Для этого в воду добавляют пищевую соду и кусок фольги. При контакте алюминия с сернистыми соединениями на серебре может происходить химическая реакция, благодаря которой часть налета удаляется с поверхности изделия.

Такой метод подходит не для всех серебряных изделий, поскольку некоторые украшения имеют специальное покрытие или декоративную патину.

Сохранение тепла в комнате

Экран из фольгированного материала, установленный за радиатором отопления, может отражать часть теплового излучения обратно в помещение. При этом эффективность такого способа зависит от конструкции батареи, стены и самого теплоизоляционного материала.

Защита растений от холода

Фольгу иногда используют для дополнительной защиты горшков с растениями, стоящих на холодных подоконниках. Она может отражать тепло и частично уменьшать воздействие холодной поверхности на горшок. В то же время фольга не заменяет полноценную теплоизоляцию, а растения не стоит ставить вплотную к очень холодному стеклу.

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