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Ковер будет как после химчистки: дешевое средство из кухни уберет пятна и запах

Инна Ковенько
4 октября 2026, 18:48
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Сухая чистка поможет освежить ворс, нейтрализовать запахи и справиться со свежими жирными пятнами.
Ковер будет как после химчистки: дешевое средство из кухни уберет пятна и запах
Как почистить ковер содой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем почистить ковер в домашних условиях
  • Чем удалить жирные пятна и неприятный запах с ковра
  • Как правильно удалить свежие пятна

Ковер в доме быстро накапливает пыль, запахи и пятна, но тратить деньги на профессиональную химчистку не всегда нужно.

Главред расскажет, как с помощью домашних средств освежить ворс и устранить неприятные запахи.

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Как почистить ковер без воды

Эксперты по уборке рекомендуют использовать пищевую соду, пишет Deccoria. Пищевая сода нейтрализует кислотные соединения, вызывающие запахи. Перед тем как применять соду, ковер нужно тщательно пропылесосить. Затем тонким слоем рассыпать порошок и распределить щеткой по направлению ворса. Для слабых запахов достаточно нескольких часов, для сильных - оставить на ночь. После этого ковер следует аккуратно пропылесосить, двигая пылесос вдоль и поперек.

Сода не подходит для шерстяных и шелковых ковров, поскольку щелочные средства могут повредить волокна. Лучше всего она работает на синтетических тканях.

Как избавиться от жирных пятен на ковре

Жирные пятна не растворяются в воде, поэтому протирание губкой только размазывает их. Картофельный крахмал действует как сухой абсорбент. Толстый слой порошка нужно насыпать на свежее пятно, оставить на полчаса, а затем смести щеткой и пропылесосить.

Как правильно обращаться со свежими пятнами

Энергичное трение щеткой лишь вдавливает грязь глубже. Свежее пятно следует промокнуть бумажными полотенцами, прижимая их от краев к центру. Если остался цветной след, его можно слегка смочить прохладной водой и снова промокнуть. Теплая вода опасна для белковых пятен, ведь она закрепляет белок в волокнах.

Как убрать запах мочи

Домашние питомцы часто оставляют следы, которые трудно убрать. Моча после высыхания превращается в осадок, который бактерии расщепляют до аммиака - именно он дает резкий запах. Сначала нужно максимально промокнуть жидкость бумажными полотенцами, а затем нанести ферментное средство. Оно расщепляет органические компоненты на безвредные частицы. Если пятно старое, его можно обнаружить с помощью УФ-лампы - моча светится благодаря уробилину и фосфатам. После высыхания участок следует посыпать тонким слоем соды и пропылесосить.

Не используйте аммиачные средства, ведь их запах напоминает животному о собственных следах и провоцирует повторные "несчастные случаи". Также не стоит применять уксус или освежители с резким запахом.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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