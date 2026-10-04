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Теплее или нет: нужно ли закрывать двери между комнатами во время холодов

Сергей Кущ
4 октября 2026, 13:20
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Дом или квартира представляют собой единую систему, в которой тепло постоянно перемещается между помещениями.
Нужно ли закрывать двери в комнатах зимой
Нужно ли закрывать двери в комнатах зимой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Читайте в материале:

  • Когда зимой лучше оставлять межкомнатные двери открытыми
  • Почему холодная комната может увеличить расходы на отопление
  • Как закрытые двери повышают риск сырости и плесени

С наступлением холодов многие закрывают двери в спальни, кладовые и другие редко используемые комнаты, рассчитывая сохранить больше тепла там, где проводят большую часть времени. На первый взгляд решение кажется логичным: чем меньше отапливаемая площадь, тем ниже должны быть расходы. Однако на практике все сложнее. Неправильное распределение температуры между комнатами может не только снизить эффективность отопления, но и создать условия для появления сырости и плесени.

Так нужно ли закрывать межкомнатные двери зимой и действительно ли это помогает экономить на отоплении? Все зависит от того, одинаковая ли температура поддерживается в комнатах.

видео дня

Нужно ли закрывать двери в комнатах зимой

Дом или квартира представляют собой единую систему, в которой тепло постоянно перемещается между помещениями. Межкомнатные двери становятся физическим препятствием для движения воздуха.

Например, воздух в солнечной гостиной или на кухне может быть заметно теплее, чем в коридоре и соседних комнатах. Если двери открыты, температура постепенно выравнивается. Закрытая дверь ограничивает этот процесс, пишет dom.wp.

Поэтому если все комнаты отапливаются примерно одинаково, держать межкомнатные двери открытыми или приоткрытыми зачастую разумнее. Это способствует более равномерному распределению тепла и нормальной циркуляции воздуха.

Другая ситуация возникает, если хозяева сознательно хотят поддерживать в одной комнате более низкую температуру. Тогда дверь действительно можно закрывать, но полностью отключать отопление в помещении не стоит.

Почему закрытые двери не всегда помогают экономить отопление

Распространенная стратегия выглядит просто: перекрыть радиатор в неиспользуемой комнате, закрыть дверь и не тратить деньги на ее отопление. Но ожидаемой экономии может не быть.

Тепло все равно перемещается через внутренние стены, двери и щели между помещениями. Сильно охлажденная комната начинает получать часть энергии от соседних отапливаемых помещений.

Кроме того, проблема может проявиться после открытия двери. Если комната сильно остыла, масса холодного воздуха попадает в теплый коридор или соседнее помещение. Температура там быстро снижается, на что реагируют термостатические головки радиаторов - система начинает интенсивнее нагревать воздух.

В результате радиаторы в теплой части дома могут работать активнее, компенсируя резкое поступление холода.

Какая разница температур между комнатами считается оптимальной

Поддерживать в редко используемой спальне, гостевой комнате или кладовой несколько более низкую температуру вполне разумно. Однако разница не должна становиться слишком большой.

В приведенных рекомендациях оптимальной называют разницу примерно до 3–4 градусов. Например, если в основной части квартиры поддерживается +21 °C, соседнюю комнату не стоит превращать в практически неотапливаемую зону.

При такой стратегии дверь можно держать закрытой, а радиатор установить на более низкую температуру вместо полного отключения.

Главное правило заключается в последовательности. Если вы создаете отдельную прохладную зону, дверь в нее должна большую часть времени оставаться закрытой, иначе постоянное смешивание холодного и теплого воздуха сведет преимущества такого решения к минимуму.

Почему нельзя полностью отключать отопление в комнате

Сильное охлаждение помещения несет еще одну опасность - повышение риска образования конденсата.

Теплый воздух обычно содержит больше водяного пара. Если влажный воздух из отапливаемой части дома попадает в очень холодную комнату, он соприкасается с холодными стенами, оконными откосами и углами. При достижении точки росы влага начинает конденсироваться.

В результате на наиболее холодных поверхностях может появляться сырость, а вслед за ней - плесень на стенах.

Поэтому попытка максимально сэкономить, полностью отключив батарею в отдельной комнате, в некоторых условиях способна привести к гораздо более неприятным последствиям.

Закрывать или открывать двери при отоплении

Универсального правила "всегда закрывать" или "всегда открывать" не существует. Решение зависит от того, как организовано отопление.

Если квартира или дом отапливаются равномерно, открытые межкомнатные двери облегчают перемещение теплого воздуха между помещениями и помогают поддерживать более стабильную температуру.

Если отдельная комната должна быть прохладнее, дверь имеет смысл закрыть, а температуру радиатора немного снизить. При этом полностью отказываться от отопления помещения нежелательно, особенно в морозную погоду.

Также необходимо учитывать особенности конкретной системы отопления и вентиляции. Например, закрывание дверей может влиять на движение воздуха в домах с определенными типами приточно-вытяжных систем.

Закрытая дверь в спальне может повлиять на вентиляцию

Есть еще один момент, который нельзя игнорировать зимой. Плотно закрытая спальня при недостаточном воздухообмене может быстрее накапливать углекислый газ, особенно если в комнате спят несколько человек.

Поэтому вопрос заключается не только в том, как сохранить тепло в квартире зимой, но и в обеспечении нормальной вентиляции.

Если двери закрыты, важно убедиться, что в комнате предусмотрен достаточный приток свежего воздуха и исправно работает вентиляция. При этом проветривание зимой лучше делать интенсивным и непродолжительным, чтобы обновить воздух без длительного охлаждения стен и мебели.

Как сохранить тепло в доме и не создать сырость

Наиболее рациональной считается сбалансированная стратегия. Нет необходимости поддерживать абсолютно одинаковую температуру во всех помещениях, но и превращать отдельные комнаты в холодные зоны не стоит.

Если помещение используется редко, температуру можно немного снизить и закрыть дверь. Если же весь дом отапливается примерно одинаково, свободная циркуляция воздуха между комнатами поможет равномернее распределять тепло.

Особенно важно следить за влажностью и состоянием холодных углов, оконных откосов и наружных стен. Появление постоянного конденсата - сигнал, что температурно-влажностный режим помещения требует внимания.

Таким образом, закрывать межкомнатные двери во время холодов имеет смысл только при контролируемой разнице температур между помещениями. Полностью отключать батареи и сильно охлаждать отдельные комнаты ради экономии не стоит: это может увеличить теплопотери соседних помещений и повысить риск появления сырости и плесени.

Смотрите видео о том, как сохранить тепло в доме:

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