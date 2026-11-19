Читайте в материале:
- Какая будет погода в Украине 20 ноября
- Где ожидаются дожди и какая будет температура воздуха
- Когда в Украину придет похолодание
В пятницу, 20 ноября, территория Украины будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей будет облачно, пройдут дожди, а порывы сильного ветра могут затруднять пребывание на улице.
"Ожидаются дожди, сильный ветер и плотная облачность. Зонтики, соответствующая обувь, шарфы!" - предупредила синоптик.
В то же время температура воздуха в течение дня останется достаточно комфортной. В большинстве регионов ожидается от +5 до +10 градусов. В южных, центральных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +9…+14 градусов. На крайнем севере будет прохладнее - +3…+5 градусов.
Какая будет погода в Киеве 20 ноября
В Киеве пятница также будет дождливой и ветреной. По прогнозу Диденко, дневная температура воздуха составит +6…+8 градусов.
В то же время теплая погода не продлится долго. По прогнозу синоптика, похолодание в Украине ожидается с 22 ноября.
Погода в Украине - последние новости
Главред сообщил, что погода в Украине в четверг, 19 ноября, будет облачной с прояснениями. В частности, дожди различной интенсивности будут вызваны атмосферными фронтами, которые будут перемещаться в восточном направлении. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что до 22 ноября температура воздуха будет значительно выше нормы, особенно в южных, центральных и восточных областях Украины, и скорее будет соответствовать середине октября.
Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков.
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