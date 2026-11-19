В пятницу в большинстве областей Украины будут идти дожди, а порывы сильного ветра будут сопровождаться плотной облачностью.

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Погода в Украине на 20 ноября / Фото: pixabay

Читайте в материале:

Какая будет погода в Украине 20 ноября

Где ожидаются дожди и какая будет температура воздуха

Когда в Украину придет похолодание

В пятницу, 20 ноября, территория Украины будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей будет облачно, пройдут дожди, а порывы сильного ветра могут затруднять пребывание на улице.

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"Ожидаются дожди, сильный ветер и плотная облачность. Зонтики, соответствующая обувь, шарфы!" - предупредила синоптик.

В то же время температура воздуха в течение дня останется достаточно комфортной. В большинстве регионов ожидается от +5 до +10 градусов. В южных, центральных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +9…+14 градусов. На крайнем севере будет прохладнее - +3…+5 градусов.

Какая будет погода в Киеве 20 ноября

В Киеве пятница также будет дождливой и ветреной. По прогнозу Диденко, дневная температура воздуха составит +6…+8 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

В то же время теплая погода не продлится долго. По прогнозу синоптика, похолодание в Украине ожидается с 22 ноября.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Главред сообщил, что погода в Украине в четверг, 19 ноября, будет облачной с прояснениями. В частности, дожди различной интенсивности будут вызваны атмосферными фронтами, которые будут перемещаться в восточном направлении. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что до 22 ноября температура воздуха будет значительно выше нормы, особенно в южных, центральных и восточных областях Украины, и скорее будет соответствовать середине октября.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков.

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