После ударов по Крымскому мосту россияне столкнулись с проблемами, а нехватка воды только усугубляет ситуацию.

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Что ждет полуостров после новых ударов по мосту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Кратко:

Автомобильное движение по Крымскому мосту фактически остановлено

Массового выезда россиян из Крыма пока нет

В оккупированном Крыму также усугубляется кризис с пресной водой

Удары по Крымскому мосту фактически остановили автомобильное движение между оккупированным Крымом и страной-агрессором Россией. Выехать с полуострова через переправу местные жители практически не могут. В то же время Крым охватывает водный и коммунальный кризис, поскольку Москва сокращает финансирование полуострова.

Главред решил выяснить, что происходит в Крыму после ударов по Крымскому мосту и будут ли россияне покидать полуостров.

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Что происходит с Крымским мостом после ударов ВСУ

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире программы "Что дальше?" на Эспрессо сказал, что после двух ночных атак сообщение оккупированного полуострова с РФ существенно затруднилось.

По его данным, автомобили по переправе фактически не ездят. Работает ли железнодорожная часть, тоже непонятно: россияне якобы испытывали движение небольших электропоездов.

Кроме того, по словам Чубарова, прекратилось судоходство по Керченскому проливу.

Он подчеркнул, что за 12 лет оккупации на полуострове скопились сотни тысяч приезжих из РФ и значительные военные силы. Теперь, когда эта масса людей теряет надежную связь с материком, положение оккупантов заметно меняется.

"Крым превращается в остров, на котором собралось большое количество незаконно пребывающих там граждан России и большое количество военных", - отметил Чубаров.

Он также обяснил, что альтернативные маршруты не решают проблему. Паромные переправы находятся под угрозой ударов, а сухопутный коридор через оккупированные территории Украины находится под огневым контролем украинских Сил обороны.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Убегают ли россияне из Крыма после удара по мосту

Председатель Меджлиса считает, что последние атаки стали еще одним сигналом для россиян, переехавших в Крым после 2014 года. По экспертным оценкам, на которые он ссылается, таких переселенцев может быть не менее миллиона. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и проблем с логистикой часть из них уже думает об отъезде.

Впрочем, Чубаров предостерег от поспешных выводов о массовом оттоке приезжих. По его мнению, пока речь идет лишь о размышлениях отдельных людей, а не о волне переездов.

"Такого, чтобы они сегодня все бросились уезжать, нет", - сказал Чубаров.

Отдельно он рассказал, что проукраинские крымчане, ожидающие деоккупации, после ударов почувствовали новую надежду.

Можно ли сейчас выехать из Крыма через Крымский мост

OSINT-аналитики проекта Exilenova+ сообщили, что после украинских ударов жители оккупированного Крыма не могут покинуть полуостров через мост. По их данным, проезд заблокирован, а люди рассчитывают на разъяснения относительно дальнейших действий.

Аналитики обнародовали видео, на котором местная жительница описывает ситуацию у переправы. Женщина жалуется, что выехать с полуострова невозможно.

"Короче, ситуация такая. Крымский мост закрыт, собралась куча машин. И мы все стоим, ждем", - рассказала женщина на видео.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Что может вызвать "голодные бунты" в Крыму

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду сказал, что решающую роль сыграет судьба железнодорожного полотна. Именно по нему Россия перевозит основные грузы на полуостров, поэтому его уничтожение, по мнению эксперта, быстро скажется на продовольственной ситуации.

Жданов не исключает, что Кремль использует ухудшение положения гражданского населения как повод для силовых действий под гуманитарным предлогом.

"Если мы разрушим железнодорожный мост, то к весне в Крыму начнутся голодные бунты. Не удивлюсь, если кто-то в Кремле предложит провести в Крыму гуманитарную операцию, как в Олешках, якобы для спасения гражданских, но на самом деле - для поддержки войск", - заявил Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание на ещё один канал снабжения, который остаётся в руках оккупантов. По его словам, без него полностью отрезать полуостров от России не удастся.

"Впрочем, мы упустили ещё один нюанс. Россияне наладили между материком и Крымом паромную переправу. Поэтому нам ещё предстоит остановить паром. Вот тогда точно наступит изоляция Крыма со всех сторон. Он действительно станет островом, и для россиян это будет ловушкой", - подчеркнул он.

Хочет ли Россия вытеснить крымчан с полуострова

Транспортная блокада - не единственная причина, из-за которой местным жителям становится труднее жить в Крыму. Журналист Николай Осиченко в эфире 24 Канала заявил, что экономические трудности, перебои с электричеством и ухудшение работы коммунальных служб могут постепенно вынуждать крымчан покидать свои дома.

В то же время, по его словам, Россия получает возможность заселять полуостров выходцами из собственных регионов.

"Товарищ Сталин для того, чтобы выселить крымчан из Крыма, использовал поезда, товарные вагоны, депортации. Путин поступил проще. Идет война, мы, в частности, наносим удары по энергетике, а Путин ее просто не ремонтирует. Как будто говорит: прекрасно, сами уедут", - предположил Осиченко.

Журналист не привёл доказательств того, что Кремль принял отдельное решение не восстанавливать инфраструктуру, чтобы вытеснить людей. Однако, по его мнению, российские власти могут быть заинтересованы в последствиях этого процесса.

Какие проблемы уже фиксируются в Крыму

Об ухудшении бытовых условий на полуострове свидетельствуют и данные украинской разведки. В ГУР сообщили, что кризис с пресной водой в Крыму обостряется из-за коррупции оккупационных администраций и сокращения расходов Кремлем.

По данным, Россия направляет основные ресурсы на войну против Украины и экономит на содержании захваченных территорий.

По состоянию на конец октября 2026 года расходы по оккупационной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" составили 88,0 млрд рублей (около 48,2 млрд грн). Это на 3,7% меньше запланированных 91,4 млрд рублей и на 22% меньше, чем в прошлом году, когда было потрачено 112,9 млрд рублей. В 2027–2029 годах Москва планирует и дальше сокращать эту программу.

Кроме того, оккупанты ранее обещали построить два искусственных наливных водохранилища горного типа для Южного побережья Крыма, в частности для Ялты и Алушты. Речь идет о Солнечногорском водохранилище на реке Улу-Узень полезным объемом 8,6 млн кубометров и Мартовском водохранилище на реке Марта объемом 6,5 млн кубометров.

"Однако оба проекта столкнулись со значительным дефицитом бюджета из-за сокращения финансирования так называемых "федеральных программ" - Москва сократила расходы на оккупированный Крым. В таких условиях оккупационная администрация уже признала, что не сможет реализовать и ввести в эксплуатацию водохранилища в установленные сроки", - сообщили в ГУР.

Помимо нехватки денег, разведка называет ещё одну причину остановки работ: масштабные хищения средств оккупационной администрацией.

"Фактически проекты Мартовского и Солнечногорского водохранилищ - заморожены. Остается незавершенным строительство трасса подачи воды из Нежинского (с. Нежинское, Нижнегорский район), Новогригоровского (Нижнегорский район) и Просторненского (г. Джанкой) подземных водозаборов в города Феодосия и Керчь", - подчеркнули в разведке.

Не имея возможности решить проблему, оккупанты массово и бессистемно выкачивают воду из подземных скважин. По данным ГУР, из-за этого вода минерализуется, а экология полуострова терпит ущерб. Каналы, насосные станции и водохранилища частично разрушены и находятся в критическом состоянии.

ГУР МО / Инфографика: Главред

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