Украина станет разменной монетой: какую сделку могут готовить Трамп, Путин и Си

Мир в Украине может стать предметом торговли между США, Россией и Китаем. В обмен на что Трамп может пойти на уступки Кремлю и как это повлияет на Киев.

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Трамп, Путин и Си могут договориться по Украине: дипломаты раскрыли возможный сценарий / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Трамп может обменять уступки Украине на соглашение по Ормузскому проливу

Путин и Си могут использовать встречу для усиления своего влияния

Эксперты сомневаются, что три лидера договорятся о реальных уступках

Дональд Трамп может согласиться на прекращение войны в Украине на условиях России в обмен на помощь Москвы и Пекина в урегулировании конфликта между США и Ираном. Такой сценарий предполагает возможную масштабную договоренность, согласно которой свободное судоходство через Ормузский пролив станет частью соглашения по Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на оценки дипломатов и международных экспертов.

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Возможность трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона в китайском Шэньчжэне может стать важным дипломатическим успехом для российского диктатора. Кремль получит возможность продемонстрировать возвращение России в круг влиятельных государств, несмотря на её войну против Украины и ограниченные экономические возможности.

В то же время эксперты предостерегают от преувеличения значения такого мероприятия. Встреча трех президентов может остаться преимущественно символическим событием, а её результаты будут зависеть от готовности сторон идти на уступки в своих интересах.

Какое соглашение могут предложить Трамп, Путин и Си

Одним из возможных сценариев переговоров может стать обмен уступками между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Россия и Китай обладают рычагами влияния на Иран: Москва продает ему оружие, а Пекин покупает иранскую нефть. Эти возможности можно использовать для достижения договоренностей с Тегераном.

В свою очередь, американский президент мог бы согласиться на завершение войны в Украине в соответствии с российскими требованиями, в частности на основе предыдущего 28-пунктного мирного плана США.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб и бывший британский дипломат Тим Вилласи-Вилси предполагает, что стороны могут рассматривать именно такой формат договоренностей.

"Обменять соглашение по Ормузскому проливу на соглашение по Украине", - предполагает Вилласи-Вилси.

По его сценарию, Москва и Пекин могли бы предложить Вашингтону помощь в достижении договоренностей с Ираном при условии, что Украина согласится на предложенный ранее американский план.

Такая договоренность дала бы каждому из трех лидеров возможность заявить о собственном успехе: Трампу - в противостоянии с Ираном, Путину - в войне против Украины, а Си Цзиньпину - в урегулировании двух международных кризисов.

Почему такая встреча опасна для Украины

Вероятность обсуждения подобного сценария создает дополнительные риски для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с новым давлением с целью завершения войны на условиях Кремля.

В то же время возможности трех лидеров навязать свою волю другим государствам не безграничны. Трамп уже пытался склонить Украину к принятию российских требований, однако европейские партнеры компенсировали сокращение американской военной и финансовой помощи.

Дополнительным ограничением для американского президента может стать ситуация в Конгрессе США. После поражения на промежуточных выборах Трампу будет сложнее добиться отмены законодательных ограничений и санкций против России.

Не менее проблематичным может оказаться вовлечение Ирана в потенциальное соглашение. Тегеран не обязательно согласится выполнять требования Москвы и Пекина, даже если те попытаются использовать своё влияние.

Кроме того, у Китая есть собственные стратегические интересы. В частности, Пекин вряд ли захочет брать на себя ответственность за урегулирование сразу двух масштабных международных конфликтов.

Почему Си и Путин могут не договориться с Трампом

Несмотря на общее стремление ограничить влияние США, между Москвой и Пекином существуют существенные разногласия. У китайского лидера есть собственное видение международной безопасности, в частности в отношении ядерного вооружения.

Трамп заинтересован в трехсторонних договоренностях об ограничении ядерных арсеналов США, России и Китая. Однако Си Цзиньпин не спешит соглашаться на такие условия, поскольку Пекин стремится достичь ядерного паритета с Вашингтоном и Москвой.

Профессор китайских исследований в Кингс-колледже Лондона Керри Браун считает, что именно этот вопрос может стать серьезным препятствием для переговоров.

"Китай скажет все, что нужно, о ядерном нераспространении. Но я не думаю, что они согласятся на переговоры по типу: "Хорошо, остановимся на том, что имеем сейчас". Нет. Они скажут: "Мы остановимся, когда достигнем с вами паритета". И именно в этом будет заключаться камень преткновения", - отмечает Браун.

Есть также причины, по которым Пекин может критически оценивать возможности Москвы. Затянувшаяся война против Украины продемонстрировала слабые стороны российской армии и поставила под сомнение её способность быстро достигать военных целей.

"Китайские лидеры потрясены некомпетентностью российских военных в этой войне в Украине, которую, как я полагаю, они сначала подозревали, что Путин сможет быстро завершить, потому что думали: "Ну, он не смог бы этого сделать, не обладая такими способностями", а потом, конечно, этого не произошло. Думаю, теперь они тоже считают, что Путин некомпетентен", - говорит Браун.

Почему встреча трёх президентов не станет новой Ялтой

Потенциальную встречу Трампа, Путина и Си уже можно сравнивать с Ялтинской конференцией 1945 года, однако эксперты считают такие параллели преувеличением.

Тогда три государства, представленные Франклином Рузвельтом, Уинстоном Черчиллем и Иосифом Сталиным, контролировали около 85% мирового ВВП. Сегодня же на долю США и Китая в совокупности приходится примерно 42% мировой экономики, а доля России составляет лишь около 2%.

Редакционный директор интернет-журнала Riddle Russia Антон Барбашин считает, что современная встреча трех лидеров не окажет такого влияния на мировой порядок, как переговоры 1945 года.

"Сравнение с Ялтой - это как говорить об искусстве эпохи Возрождения и современном искусстве. То есть в обоих случаях есть слово "искусство", но это вообще два совершенно разных явления", - говорит Барбашин.

По его оценке, больше всего в реальных договоренностях заинтересован Путин. Российскому руководству нужны конкретные обязательства, которые можно будет представить как дипломатическое достижение, а не просто совместные фотографии с американским и китайским президентами.

"Визуальный эффект великолепен. Пропагандистская ценность этого впечатляет, особенно для стран Глобального Юга и российского населения. Но без сути это ничто. Через неделю это уже не будет иметь значения. Через год это уже не будет иметь значения", - подчеркивает Барбашин.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Почему саммит США, Китая и России не поможет завершить войну

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России не приблизит окончание войны в Украине. Каждый из них преследует собственные цели, а украинский вопрос может стать лишь поводом для проведения саммита. Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире

канала"Эспрессо".

Портников подчеркнул, что переговоры о завершении войны без Украины и Европы не имеют смысла. Европейские страны участвуют в санкционном давлении на Россию и поддерживают Киев.

"То есть фактически каждый во время этой встречи хочет говорить о своём и использует этот разговор исключительно как повод показать, что лидеры Соединённых Штатов Америки, Российской Федерации и Китая могут собраться втроём - G3", - отметил Портников.

Для Дональда Трампа встреча может стать возможностью продемонстрировать модель мирового порядка, в которой ключевые решения принимают три государства с крупнейшими ядерными арсеналами.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Также американский президент может попытаться вовлечь Россию в оказание давления на Китай в вопросе ядерного разоружения. В то же время Пекин готов к таким переговорам лишь при условии учета ядерного потенциала всех трех стран.

Путин, по оценке журналиста, стремится использовать тему войны против Украины, чтобы закрепить место России среди государств, определяющих мировую повестку дня.

Портников также упомянул недавнюю встречу Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, стороны не подписали совместных документов и не обнародовали коммюнике, а их заявления об итогах переговоров различались.

"В совместную фотографию я верю. Больше ни во что не верю. Никаких серьезных разговоров о российско-украинской войне вообще не может быть в таком формате", - подытожил Портников.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, председатель КНР Си Цзиньпин отнесся к идее трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без особого энтузиазма, ведь Пекин опасается импровизационного стиля американского президента и не хочет, чтобы на саммите обсуждали войну в Украине. Хотя Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило проведение этих переговоров 19 ноября в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне без заранее согласованной повестки дня, западные агентства оценивают шансы на заключение какого-либо масштабного соглашения как крайне низкие.

Ранее американские и европейские СМИ сообщали, что именно российский диктатор выступил инициатором такого трехстороннего формата на саммите АТЭС 18–19 ноября, рассматривая его как возможность организовать своеобразную "новую Ялту" для решения судьбы Украины без участия Киева. В то же время в Белом доме заверили, что Дональд Трамп планирует сосредоточиться на вопросах контроля над ядерным оружием и ситуации вокруг Ирана, а не на украинском вопросе.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что переговорный формат "США - Китай - РФ" без участия Киева может лишь подогреть амбиции Кремля и подтолкнуть Россию к продолжению агрессии. Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что единственным условием участия Путина в любых переговорах должно быть предварительное прекращение огня, отметив, что российская экономика как минимум в 13 раз меньше американской, а сама РФ потеряла в этой проваленной войне около 1,6 миллиона солдат.

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