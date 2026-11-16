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Офисные "драконы": пять привычек коллег, которые сводят с ума

Анна Ярославская
16 ноября 2026, 09:07
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Эксперт по этикету объяснила, что больше всего раздражает людей на работе.
Офис
Как понять, что вы раздражаете коллег: основные правила офисного этикета / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Ключевые факты:

  • Коллеги раздражают каждого из 2000 опрошенных американцев
  • Чаще всего - громкие разговоры, жалобы и сплетни
  • Большинства вредных офисных привычек легко избежать

Больше всего людей на работе раздражают в коллегах пять типов поведения: шумные мелкие привычки, громкие разговоры по телефону, неряшливость на общей кухне, привычка перебивать и захватывать разговор, а также резкие духи и громкая обувь. Именно они чаще всего вызывают раздражение в офисе, хотя избавиться от них обычно несложно. Об этом написала основательница Техасской школы протокола Дайан Готтсман на своём сайте. Эксперт по этикету ссылается на опрос Университета Оливет Назарин в США.

Исследователи опросили 2000 работающих американцев о том, что их больше всего раздражает на работе. По данным университета, 48% респондентов назвали общий шум и жалобы, ещё 31% - сплетни и травля. По словам Готтсман, раздражение со стороны коллег отметили все участники опроса без исключения.

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Меньше внимания участники уделили привычкам, связанным с туалетом и едой, а также электронной почте и совещаниям. Проблемы с личной гигиеной коллег беспокоят лишь небольшой процент опрошенных.

Несмотря на это, эксперт убеждена, что ситуацию вполне можно исправить собственными силами.

"К счастью, самых распространённых проявлений плохого поведения вполне можно избежать", - отмечает Готтсман.

Что обычно раздражает людей

Эксперт выделяет несколько типов поведения, которые со временем способны вывести из равновесия даже самых спокойных сотрудников.

  • Шумные мелкие привычки. Вздохи, покашливание, напевание, свист, хруст пальцами, щелканье жевательной резинкой и постукивание по столу. Отдельно Готтсман отмечает громкое хрустение во время еды.
  • Громкие разговоры. В офисе открытой планировки длительные звонки лучше переносить в переговорную. Табу - громкая связь, чтобы не держать телефон в руках.
  • Неопрятность на общей кухне. Коллеги замечают, кто не убирает за собой и кто тянет руку в общую вазу с конфетами.
  • Монополизация разговоров. Почти в каждом офисе есть человек, который доминирует на совещаниях и даже в непринужденной беседе у кулера.
  • Резкие запахи и шумная обувь. Духи стоит использовать умеренно или вообще отказаться от них на работе, а шлепанцы - заменить более тихой обувью.

Тем, кто склонен захватывать разговор, эксперт советует обратить внимание на реакцию собеседников. Если люди молчат в ответ, возможно, вы просто говорите без пауз.

"Задавайте вопросы, учитесь слушать и давайте другим людям возможность высказаться", - советует Готтсман.

Как понять, что вы раздражаете коллег

Самый простой способ - спросить у самих коллег, что в вашем поведении раскрывает в них лучшие и худшие качества. Такой опрос стоит проводить в непринужденной и позитивной манере: вполне возможно, что привычку будет очень просто изменить.

Готтсман провела такой эксперимент на себе и выяснила, что часто окликает коллег из соседнего кабинета вместо того, чтобы воспользоваться внутренней связью.

"Я спросила своих коллег, и они сказали, что я офисная крикунья", - призналась эксперт.

Она подчеркивает, что офисный этикет сводится к простому принципу.

"Речь идет о том, чтобы проявлять здоровое уважение к своим коллегам", - резюмировала Готтсман.

Что делать, если коллеги раздражают?

Психолог Наталья Холоденко отметила, что пытаться избежать раздражения не стоит. По её словам, это естественная реакция на чужое поведение или суждения, которые человек не может принять.

"Это нормально - испытывать такую эмоцию. Это защитная реакция организма на то, что ему мыслями или поведением пытаются навязать что-то, что для него неприемлемо", - пояснила психолог.

Чтобы справиться с эмоцией, Холоденко советует остановиться и напомнить себе, что вы не обязаны воспитывать человека, который вас раздражает.

Как сообщал Главред, правила этикета касаются не только офиса, но и общения в мессенджерах. Эксперты рассказали, как правильно вести современную переписку и каких правил стоит придерживаться. Десятки сообщений в день и голосовые сообщения вместо долгих звонков стали повседневностью, но и здесь действуют свои нормы поведения.

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