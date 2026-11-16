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Москва заявила об атаке более 600 дронов за 15 часов: что известно о массированном ударе

Дарья Пшеничник
16 ноября 2026, 08:14
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О сбивании дронов мэр российской столицы сообщал несколько раз, но ни слова не сказал о повреждениях.
Москва, дрон ВСУ
Массированная атака БПЛА на Москву продолжалась 15 часов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/robert_magyar

Кратко:

видео дня
  • На Московский регион якобы летело около 600 дронов
  • Собянин заявил о 191 сбитом дроне при подлете к Москве
  • О последствиях атаки российские власти молчат

На Московский регион с вечера 15 ноября до утра 16 ноября летело около 600 беспилотников. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, 191 дрон "нейтрализовали" на подлете к Москве, а часть якобы уничтожили ещё "на дальних рубежах".

Данные, приведенные Собяниным, охватывают период с 16:00 15 ноября до 07:00 16 ноября по киевскому времени. Итоговое заявление мэр обнародовал в 07:20.

В течение ночи Собянин несколько раз сообщал о работе ПВО и сбивании беспилотников, которые якобы направлялись к городу. По состоянию на 01:29 в своем Telegram-канале он сообщил как минимум о 34 сбитых дронах.

О последствиях атаки - ни слова

Несмотря на регулярные сообщения о сбитых дронах, российские власти обходят стороной вопрос о том, удалось ли им долететь до целей. Собянин не раскрыл никаких данных о последствиях атаки или возможных разрушениях.

Отдельные цифры от Минобороны РФ

Своей статистикой поделилось и Министерство обороны России. В ведомстве заявили, что с 08:00 до 20:00 15 ноября российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 беспилотников.

По версии министерства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями, над временно оккупированным Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.

Изменят ли удары вглубь России ход войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причём, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Лютый
Лютый / Инфографика Главред

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред писал, что в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам, с которых войска РФ запускают в небо самолеты и ударные дроны. Важной целью стал аэродром"Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

Напомним, в ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые комплексы ВМС ВСУ, поразили завод "Протон-Электротекс" в Орле, который выпускает компоненты для "Искандеров". Продукция предприятия используется, в частности, в ракетах "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

Силы обороны также систематически наносят удары по российской инфраструктуре беспилотников. 8 ноября Генштаб сообщил, что за сутки были поражены четыре пункта управления беспилотниками, в частности подразделение "Рубикона" во временно оккупированном Бердянске. В Генштабе тогда подчеркнули, что каждый выведенный из строя пункт управления означает меньше российских дронов над украинскими позициями.

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