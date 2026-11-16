Москва заявила об атаке более 600 дронов за 15 часов: что известно о массированном ударе

Кратко:
- На Московский регион якобы летело около 600 дронов
- Собянин заявил о 191 сбитом дроне при подлете к Москве
- О последствиях атаки российские власти молчат
На Московский регион с вечера 15 ноября до утра 16 ноября летело около 600 беспилотников. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, 191 дрон "нейтрализовали" на подлете к Москве, а часть якобы уничтожили ещё "на дальних рубежах".
Данные, приведенные Собяниным, охватывают период с 16:00 15 ноября до 07:00 16 ноября по киевскому времени. Итоговое заявление мэр обнародовал в 07:20.
В течение ночи Собянин несколько раз сообщал о работе ПВО и сбивании беспилотников, которые якобы направлялись к городу. По состоянию на 01:29 в своем Telegram-канале он сообщил как минимум о 34 сбитых дронах.
О последствиях атаки - ни слова
Несмотря на регулярные сообщения о сбитых дронах, российские власти обходят стороной вопрос о том, удалось ли им долететь до целей. Собянин не раскрыл никаких данных о последствиях атаки или возможных разрушениях.
Отдельные цифры от Минобороны РФ
Своей статистикой поделилось и Министерство обороны России. В ведомстве заявили, что с 08:00 до 20:00 15 ноября российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 беспилотников.
По версии министерства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями, над временно оккупированным Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.
Изменят ли удары вглубь России ход войны
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.
"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.
Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.
"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".
По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.
"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.
В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.
"Причём, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.
Удары вглубь РФ - новости по теме
Главред писал, что в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам, с которых войска РФ запускают в небо самолеты и ударные дроны. Важной целью стал аэродром"Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.
Напомним, в ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые комплексы ВМС ВСУ, поразили завод "Протон-Электротекс" в Орле, который выпускает компоненты для "Искандеров". Продукция предприятия используется, в частности, в ракетах "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".
Силы обороны также систематически наносят удары по российской инфраструктуре беспилотников. 8 ноября Генштаб сообщил, что за сутки были поражены четыре пункта управления беспилотниками, в частности подразделение "Рубикона" во временно оккупированном Бердянске. В Генштабе тогда подчеркнули, что каждый выведенный из строя пункт управления означает меньше российских дронов над украинскими позициями.
Вас может заинтересовать:
- Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины
- Сотни дронов массированно атаковали Россию: Москва оказалась среди главных целей
- Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред