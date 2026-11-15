"Серьёзный вызов": раскрыта главная опасность модернизированных Искандеров РФ

Изменения затронули не только комплексы "Искандер". Российская сторона также совершенствует системы управления ракетами С-300 и С-400.

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РФ модернизирует баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот с видео

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Модернизация систем управления позволила существенно сократить отклонение ракет РФ

Изменения затронули комплексы "Искандер", С-300 и С-400

Российская армия продолжает совершенствовать ракетное вооружение, повышая точность поражения объектов на территории Украины. В частности, модернизация систем управления позволила существенно сократить отклонение ракет "Искандер" от заданной цели.

Теперь погрешность может составлять всего около одного метра. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал Валерий Боровик - основатель компании First Contact, специализирующейся на производстве оборонной продукции, и участник боевых действий.

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Комментируя возможные последствия обновления систем наведения для транспортной инфраструктуры Киева, специалист пояснил, что точность баллистических ракет зависит от характеристик применяемого оборудования и конкретной модификации боеприпаса.

"В зависимости от старых или новых моделей ракет это могут быть метры, десятки метров, сотни метров или даже километры – такова может быть точность попадания в цель", – объяснил эксперт.

По словам Боровика, изменения затронули не только комплексы "Искандер". Российская сторона также совершенствует системы управления ракетами С-300 и С-400, благодаря чему точность их применения заметно возросла.

"Кроме того, они используют северокорейские ракеты, которые также совершенствуются. То есть раньше точность измерялась даже в километрах от цели. Сотни метров. Сейчас же точность ударов измеряется в десятках метров и метрах", – сказал Боровик.

Эксперт также обратил внимание на то, что во время полета российские "Искандеры" получают дополнительные корректировки траектории. Это позволяет изменять направление движения боеприпаса и добиваться более точного попадания в намеченный объект.

"Теперь они попадают с погрешностью плюс-минус один метр. И это серьёзный вызов", – подчеркнул эксперт.

Таким образом, совершенствование российских ракетных систем создает дополнительные риски для украинской инфраструктуры и усложняет задачу защиты важных объектов от баллистических ударов.

РФ модернизирует баллистику - в чем опасность

Российская армия усовершенствовала баллистические комплексы "Искандер", установив на ракеты оптические и радиолокационные системы самонаведения. Новое оборудование позволяет боеприпасам менять траекторию непосредственно перед достижением цели, существенно повышая точность ударов.

Украинские представители связывают это обновление с намерением Москвы нарушить транспортное сообщение между различными частями страны и фактически разделить Украину на две части.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что отклонение модернизированных ракет от заданной точки составляет лишь несколько метров. По его информации, именно такие боеприпасы использовались при недавних обстрелах киевских мостов.

/ Инфографика: Главред

Как писал Главред, ранее в Киеве гремели взрывы на фоне российской атаки. Оккупанты били баллистикой по объектам инфраструктуры.

Напомним, что во время ночной атаки несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждено дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.​

Ранее в Украине предупреждали о массированных ударах зимой. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что наибольший риск ожидается для Киева, Харькова, Днепра и Одессы.

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