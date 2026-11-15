Спасут ли Киев паромы и понтоны в случае ударов по мостам: "Флеш" назвал главную проблему

Сергей "Флеш" объяснил, станут ли паромы и понтоны полноценной альтернативой киевским мостам.

https://glavred.info/ukraine/spasut-li-kiev-paromy-i-pontony-v-sluchae-udarov-po-mostam-flesh-nazval-glavnuyu-problemu-10812416.html Ссылка скопирована

Смогут ли паромы и понтоны заменить мосты в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/Serhii.Flash, fantakr

Главное из заявлений Бескрестнова:

Паромные переправы не смогут обеспечить полноценное сообщение между берегами

Понтонные переправы уязвимы даже перед одним Shahed

В случае уничтожения всех мостов альтернативные переправы также окажутся под угрозой

В случае разрушения мостов через Днепр паромные и понтонные переправы не смогут полноценно обеспечить сообщение между берегами Киева. Они могут стать лишь аварийным решением для перевозки важных грузов, однако также останутся уязвимыми для российских ударов. Об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" (Бескрестнов).

По его словам, паромная переправа в масштабах столицы будет иметь условно нулевую пропускную способность. Ее работа будет зависеть от наличия пирсов и подъездных путей. В то же время сами пирсы будут уязвимы для российских дронов Shahed и ракет.

видео дня

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Понтонные переправы, по словам "Флеша", также имеют существенные ограничения.

"Понтонная переправа. Требует подъездных путей и развязок. В критической ситуации поможет с доставкой важных грузов. Минус: может быть выведена из строя одним "Шахедом", - отмечает Бескрестнов.

Отдельно эксперт подчеркнул, что Киеву нужен туннель под Днепром не только как военный объект, но и для нужд города. В то же время его строительство при поддержке иностранных партнеров может занять несколько лет.

"Флеш" подчеркнул, что военные обязательно должны иметь аварийные сценарии на случай разрушения мостов, и положительно оценил работу над такими планами. В то же время эксперт считает, что если враг сможет разрушить все мосты столицы, то паромные и понтонные переправы также не уцелеют.

"Но если мы дойдём до того, что враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ для меня непонятна.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Когда в Киеве появятся понтонные мосты

В столице планируют возвести две временные мостовые конструкции - частичную альтернативу шести мостам через Днепр. Кабмин принял постановление об упрощенной процедуре строительства. На понтонные мосты выделено 1,2 млрд грн из государственного бюджета, еще 1 млрд грн выделяет Киев. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Подготовительные работы по подъездным путям уже начались.

Нардеп рассчитывает, что с учетом 3–4 месяцев на сборку конструкций и начало работ в конце октября переправы могут появиться в феврале - начале марта 2027 года.

В то же время полностью заменить мосты они не смогут. Через столичные мосты ежедневно проходит около 600 тысяч автомобилей, а задача - пропустить по понтонам хотя бы половину этого потока. На каждой переправе будет как минимум по одной полосе в каждую сторону, вероятно - по две для легковых автомобилей.

"Я сомневаюсь, что с помощью двух мостов удастся обеспечить пропускную способность в 300 тысяч. Но в качестве альтернативы и плана "Б" он должен существовать и должен строиться. Ведь мы видим, что эти удары по мостам уже носят системный характер", - пояснил депутат.

О персоне: Владимир Крейденко Крейденко Владимир Викторович (род. 8 мая 1987 года в Мелитополе Запорожской области) - народный депутат от партии "Слуга народа" IX созыва. Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. С 2019 года - член партии "Слуга народа". Заместитель председателя молодежного крыла партии по вопросам работы со студентами, пишет Википедия. Кандидат наук, доцент кафедры парламентаризма и политического менеджмента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2021 по 2025 год - ассистент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Т. Шевченко. С 2022 года является послом добровольческого строительного батальона "Добробат". С марта 2026 года - основатель Международной парламентской коалиции в поддержку волонтеров "Добробат".

Удары по мостам Киева - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

Кроме того, в ночь на 27 октября оккупанты нанесли удар по Южному мосту несколькими баллистическими ракетами. Как рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, повреждения мостового полотна можно устранить, но для этого нужно время. После удара движение по Южному мосту закрыли как для автомобилей, так и для поездов.

Еще 22 октября во время ночной атаки на столицу пострадали 15 человек. Тогда в результате обстрела Киева были повреждены Южный мост, станция скорой помощи и ресторан. Зеленая ветка метро в тот день работала частично.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред