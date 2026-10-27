РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

По Южному мосту в Киеве нанесли удар несколькими ракетами. Игнат сообщил, что мост можно восстановить, но на ремонт уйдет некоторое время.

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Игнат рассказал о последствиях ударов по Южному мосту в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Игнат рассказал о последствиях удара РФ по Южному мосту

Россия выпустила по Киеву 16 баллистических ракет

РФ изменила тактику ракетных атак на столицу

Страна-агрессор Россия направила несколько баллистических ракет по Южному мосту в Киеве во время массированной атаки в ночь на 27 октября. Повреждения мостового полотна можно устранить, однако ремонт займет время. Всего враг применил 16 баллистических ракет типа "Искандер-М" или зенитных ракет С-400. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что известно о повреждениях Южного моста

Российские войска атаковали одно из важных транспортных сооружений столицы во время очередного массированного обстрела. По словам Игната, повреждения не означают, что мост невозможно восстановить, однако ремонтные работы могут создать неудобства для жителей Киева.

видео дня

"Конечно, это полотно можно восстановить, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства. Для того чтобы его восстановить, нужно время", - подчеркнул Игнат.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Какими ракетами Россия атаковала мост

Во время ночного обстрела противник использовал два типа ракет, однако окончательно установить, какие именно боеприпасы попали в Южный мост, должны специалисты, работающие на местах ударов.

"Сегодня противник применил только два типа ракет. Это "Искандер-М" или С-400, зенитные ракеты", - отметил представитель Воздушных сил.

По словам Игната, с 14 октября это уже четвёртый массированный удар баллистическими ракетами по украинской столице.

С-400 / Инфографика: Главред

Как изменилась тактика российских ударов по Киеву

В последнее время российские войска начали распределять ракетные атаки на несколько волн в течение ночи. Обстрелы сопровождаются запусками ударных беспилотников, в частности реактивных и оснащенных бензиновыми двигателями.

"Раньше, возможно, баллистические ракеты наносились один раз за ночь. Сейчас они растягивают атаки на несколько волн… Вот так волнами наносят удары баллистическими ракетами. Это сопровождается атаками дронов - реактивных и с бензиновыми двигателями", - рассказал Игнат.

Во время последней атаки Россия использовала значительно меньше реактивных беспилотников, чем раньше. По данным представителя Воздушных сил, противник запустил 69 таких дронов, 56 из них украинские военные уничтожили.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

Российские удары по мостам Киева могут привести к человеческим жертвам, экономическим потерям и оттоку населения. В то же время полностью остановить жизнь столицы такими атаками вряд ли удастся. Об этом сообщил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду.

Даже в условиях серьезных транспортных проблем столица способна продолжать функционировать. Беспалов напомнил, что подобные трудности уже возникали во время сильных снегопадов.

"У нас уже бывали ситуации, например во время сильных снегопадов, когда город фактически переживал транспортный паралич. Но в целом полностью остановить Киев невозможно", - подчеркнул эксперт.

В то же время повреждение мостов может создать серьезные проблемы для экономики и повседневной жизни киевлян. Особенно опасными такие атаки могут быть для людей, которым требуется срочная медицинская или иная помощь.

"В то же время можно ослабить экономическую активность, вызвать отток населения, парализовать работу отдельных учреждений. Могут быть и дополнительные человеческие жертвы, например, из-за того, что экстренный транспорт не сможет вовремя добраться до места назначения", - предупредил Беспалов.

По оценке эксперта, атаки на столичные мосты могут стать инструментом террора. Россия способна создавать физически и психологически невыносимые условия для жизни в Киеве, пытаясь запугать его жителей.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский отмечал, что в ночь на 27 октября враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру в людных местах, где отсутствуют какие-либо военные объекты. По его словам, в результате попаданий серьезных повреждений получили территории возле станций метро, жилые кварталы, городской парк и кампус Государственного торгово-экономического университета, где пострадали общежития и студенты, а на местах разрушений продолжаются спасательные работы под угрозой повторных ударов.

До этого Воздушные силы ВСУ и оперативные источники подтвердили многочисленные попадания баллистических ракет в нескольких районах столицы. В частности, во время ночного обстрела враг применил до десяти ракет типа С-400, в результате чего в Деснянском районе были поражены нежилая инфраструктура и медицинский центр, а ранения получили мирные жители и медики бригады скорой помощи.

Ранее украинская разведка и мониторинговые каналы предупреждали жителей столицы о повышенной угрозе применения баллистических ракет со стороны РФ.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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