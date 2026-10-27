Какие цветы нужно выкопать перед зимой: 7 растений, которые не переживут морозов

Какие цветы нужно выкопать на зиму? Узнайте, как подготовить георгины, гладиолусы, канны и другие теплолюбивые растения к весне.

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Какие теплолюбивые цветы не зимуют в почве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие 7 цветов нужно выкопать до морозов

Как правильно хранить клубни и корневища

Где растения безопасно перезимуют до весны

Первые осенние заморозки могут за одну ночь изменить облик цветника. Листья георгин темнеют и обвисают, а теплолюбивые растения постепенно готовятся к периоду покоя. Чтобы сохранить любимые цветы до следующего сезона, важно вовремя выкопать их клубни и корневища и обеспечить надлежащие условия зимнего хранения. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kerteszkedj.hu, сроки выкапывания зависят от вида растения, температуры воздуха и местных климатических условий. Многие теплолюбивые цветы не выдерживают промерзания почвы, поэтому их посадочный материал осенью нужно перенести в защищенное место. В то же время не все растения предъявляют одинаковые требования к зимовке: одни нуждаются в прохладном хранилище, другие - в более тёплом помещении.

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Топ-7 растений, которые нужно выкапывать на зиму

1. Георгины

Клубни георгин чувствительны к морозу, поэтому оставлять их в промерзшей почве рискованно. Обычно их выкапывают после того, как первый заморозок повредит надземную часть растения. Не стоит откладывать эту работу надолго, ведь сильное промерзание почвы может уничтожить посадочный материал.

После выкапывания обрежьте стебли, оставив примерно 10–15 см, и осторожно очистите клубни от лишней земли. Дайте им подсохнуть в затененном, хорошо проветриваемом месте. Для хранения подойдут ящики с вермикулитом или другим материалом, который помогает поддерживать стабильную влажность. Оптимальная температура зависит от сорта и условий хранилища, но важно не допускать ни промерзания, ни чрезмерного пересыхания клубней.

2. Гладиолусы

Луковицы гладиолусов не выдерживают зимнего промерзания почвы. Их выкапывают после завершения вегетации, когда листья начинают желтеть, ориентируясь также на сроки цветения и местную погоду. Не нужно ждать сильных морозов.

После выкапывания обрежьте надземную часть, оставив небольшой отрезок стебля, и просушите клубнелуковицы в тёплом, затененном и проветриваемом месте. После сушки их можно разложить в сетчатые мешочки или открытые коробки. Для зимнего хранения нужно прохладное место без мороза, где нет избыточной влаги. Время от времени проверяйте посадочный материал, чтобы вовремя заметить гниль.

Видео о том, какие цветы сеять на зиму, можно посмотреть здесь:

3. Канны

Канны - теплолюбивые растения с мясистыми корневищами, которые могут погибнуть в промерзшей почве. Их выкапывают осенью, когда заморозки повреждают листья, но до того, как земля начнёт сильно охлаждаться.

Осторожно извлеките корневища из земли, стряхните лишнюю почву и дайте поверхности немного подсохнуть. Для хранения подойдет прохладное помещение, защищенное от мороза. Корневища можно разместить в ящиках с торфом или другим подходящим субстратом, который не должен быть влажным. Важно не допустить ни загнивания, ни полного пересыхания посадочного материала.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

4. Луковичные бегонии

Клубневые бегонии чувствительны к холоду, поэтому их нужно подготовить к зимовке ещё до наступления устойчивых заморозков. Ориентироваться следует на прогноз погоды и состояние растений, а не только на конкретную дату. Если ночи становятся холодными, лучше не откладывать подготовку.

После выкопки дайте клубням подсохнуть в проветриваемом месте, пока надземная часть не будет отделяться без лишних усилий. Затем храните их в сухом торфе, вермикулите или другом подходящем материале в прохладном, защищённом от мороза месте. Регулярно проверяйте состояние клубней, чтобы вовремя обнаружить признаки гнили или пересыхания.

5. Каладиумы

Каладиумы происходят из тропических регионов и требуют более теплых условий зимовки, чем многие другие клубневые растения. Когда температура ночью заметно снижается, а листья начинают увядать, растение следует подготовить к периоду покоя.

После выкопки клубни осторожно очищают от земли и подсушивают в тёплом помещении. Для зимнего хранения нужно место, где температура не опускается слишком низко. Клубни можно поместить в сухой торф или вермикулит, периодически проверяя их состояние. Холодный подвал может оказаться неподходящим, если температура в нём ниже, чем требуется для конкретного сорта.

6. Колоказии и алоказии

Колоказии и алоказии - теплолюбивые растения, которые плохо переносят заморозки. Способ их зимовки зависит от вида, сорта и условий выращивания. Некоторые растения можно выкопать и хранить в виде клубней или корневищ, другие удобнее перенести в помещение вместе с горшком.

Если посадочный материал выкапывают, его очищают от лишней земли, подсушивают и хранят в защищенном от мороза месте. Важно учитывать индивидуальные потребности растения в отношении температуры и влажности. Если колоказия или алоказия остается в горшке, её можно перенести в помещение с соответствующим освещением и температурой.

7. Каллы (зантедескии)

Условия зимовки каллы зависят от вида и сорта. Многие цветные гибриды не переносят промерзания почвы, поэтому их корневища или клубневидные органы нужно выкапывать осенью. Лучше всего ориентироваться на состояние листьев и прогноз погоды, не дожидаясь сильных морозов.

После выкапывания посадочный материал очищают от земли и подсушивают в тёплом, хорошо проветриваемом месте. Затем его хранят в ящиках с сухим торфом или бумагой в прохладном помещении без мороза. Важно не допускать скопления влаги, которая может вызвать гниение, но и не пересушивать корневища.

Общие правила успешной зимовки

Чтобы сохранить клубни и корневища до весны, важно правильно организовать место хранения и регулярно проверять посадочный материал.

Защита от плесени

Не складывайте клубни во влажные герметичные пакеты или плотно закрытые коробки без вентиляции. Избыточная влага способствует развитию гнили, поэтому посадочный материал нужно хранить в надлежащих условиях с доступом воздуха.

Регулярный осмотр

Проверяйте запасы примерно раз в месяц. Если заметили мягкие, почерневшие или загнившие участки, отделите поражённый материал. Способ дальнейшей обработки зависит от растения и степени повреждения; сильно поражённые экземпляры лучше не оставлять рядом со здоровыми.

Маркировка

Подписывайте названия растений и сортов на каждом ящике или пакете. Весной спящие клубни и корневища бывает сложно различить, особенно если речь идет о нескольких сортах с разными требованиями к посадке.

Подходящее место

Для зимовки может подойти подвал, кладовая или другое защищенное от мороза помещение, но температура и влажность должны соответствовать конкретному виду. Теплолюбивые каладиумы, например, не стоит хранить в слишком холодном подвале. Перед укладкой посадочного материала проверьте условия в выбранном месте и регулярно следите за его состоянием.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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